Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

ANTD.VN - Thực hiện chủ trương lấy ý kiến nhân dân đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và các dự án hạ tầng trọng điểm liên quan, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền tham gia đóng góp ý kiến một cách dân chủ, công khai và đúng quy định.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, tìm hiểu hồ sơ và thực hiện việc đóng góp ý kiến thuận lợi, đúng quy định; đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn môi trường văn minh, an toàn tại khu vực tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, tìm hiểu hồ sơ và thực hiện việc đóng góp ý kiến thuận lợi, đúng quy định

Việc chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ góp phần giữ vững ổn định địa bàn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác

Sự có mặt của lực lượng Công an không chỉ góp phần duy trì ổn định tình hình ANTT mà còn thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân, góp phần để quá trình lấy ý kiến diễn ra dân chủ, công khai, nghiêm túc và hiệu quả.

Đại diện Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: Việc chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ góp phần giữ vững ổn định địa bàn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, phát huy quyền làm chủ trong quá trình tham gia xây dựng, hoàn thiện quy hoạch. Mỗi ý kiến đóng góp của người dân là một phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, hướng tới xây dựng không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, văn minh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của Thủ đô và đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần bảo đảm quá trình lấy ý kiến diễn ra dân chủ, khách quan, an toàn, đúng pháp luật và tạo sự đồng thuận xã hội đối với các định hướng phát triển của Thủ đô.