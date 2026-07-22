Ký kết phối hợp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cai nghiện

ANTD.VN - Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cai nghiện, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội phối hợp Trạm Y tế xã Yên Bài đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hỗ trợ chuyên môn y tế và tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ công nhân viên và người cai nghiện.

Nội dung hợp tác giữa hai đơn vị bao gồm phối hợp tiếp nhận, khám, điều trị và cấp cứu khi vượt quá khả năng của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1; hỗ trợ tư vấn, điều trị HIV/AIDS khi có yêu cầu; tổ chức tập huấn về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, sơ cấp cứu ban đầu; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn, cháy nổ, thảm họa. Hai đơn vị cũng sẽ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế.

Đại diện Ban chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 và Trạm Y tế xã Yên Bài ký kết quy chế phối hợp hỗ trợ chuyên môn y tế

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tá Nguyễn Quyết Đạt, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 nhấn mạnh, việc tăng cường phối hợp với y tế địa phương sẽ góp phần bảo đảm người cai nghiện được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, nâng cao chất lượng điều trị và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Trạm Y tế xã Yên Bài cho biết, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người cai nghiện hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu do tình trạng sử dụng ma túy đa chất ngày càng phổ biến. Sự phối hợp giữa hai đơn vị sẽ phát huy hiệu quả nguồn lực, góp phần chăm sóc sức khỏe người cai nghiện tốt hơn.

Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ y tế, cán bộ quản lý và học viên

Ngay sau lễ ký kết, Trạm Y tế xã Yên Bài đã tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ y tế, cán bộ quản lý và 100 người cai nghiện. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng xử trí cấp cứu thường gặp như đánh giá ban đầu người bị nạn, hồi sinh tim phổi (CPR), xử trí dị vật đường thở, cầm máu, băng bó vết thương, cố định gãy xương, xử trí bỏng... Các học viên được thực hành trực tiếp trên mô hình và xử lý các tình huống giả định sát thực tế.

Những tình huống giả định sát thực tế giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng xử lý ban đầu trong trường hợp khẩn cấp.

Hoạt động ký kết và tập huấn góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tại cơ sở cai nghiện, cụ thể hóa các quy định của Chính phủ và Bộ Công an về công tác quản lý, điều trị người cai nghiện, đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và y tế cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.