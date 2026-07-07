Lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô báo công dâng Bác

ANTD.VN - Sáng 7-7, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026), Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Thành phố Hà Nội) tổ chức Lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026)

Tham dự buổi lễ có Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hà Nội), cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động phát biểu báo công dâng Bác, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, ngày 1-3-2025, Phòng Cảnh sát cơ động được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội trang trọng bước lên, thay mặt toàn lực lượng báo công dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Thời gian qua, đơn vị đã chủ động huy động lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn như: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự Thủ đô. Ghi nhận những kết quả đạt được, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát cơ động đã vinh dự được các cấp khen thưởng với 338 Bằng khen và 778 Giấy khen.

Đoàn thành kính dâng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thành phố Hà Nội, Đại tá Phạm Văn Hậu khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Thành phố cam kết suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống; tập trung xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô quyết tâm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Sau Lễ báo công, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" và vào Lăng viếng Bác.