Diễn tập phương án thực binh phòng chống tội phạm cướp ngân hàng ở cơ sở

ANTD.VN - Tình huống giả định: Hai đối tượng bịt kín mặt, mang theo hung khí nguy hiểm bất ngờ xông vào phòng giao dịch Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Hà Thành trên địa bàn phường Thanh Xuân, Hà Nội. Tiếng quát tháo, tiếng đập bàn uy hiếp vang lên dồn dập nhằm khống chế nhân viên để cướp tài sản. Đây là mở đầu đầy kịch tính trong buổi diễn tập phương án phòng chống cướp và khủng bố do Đoàn thanh niên Công an phường Thanh Xuân phối hợp với ngân hàng tổ chức.

Công an phường Thanh Xuân diễn tập phương án phòng chống cướp ngân hàng

Đoàn thanh niên Công an phường Thanh Xuân vừa phối hợp cùng Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Hà Thành tổ chức thành công buổi diễn tập phương án phòng chống cướp và khủng bố.

Buổi diễn tập không chỉ kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của lực lượng an ninh cơ sở, mà còn đặt nhân viên ngân hàng vào trạng thái đối mặt sát sườn với hiểm nguy để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Từ thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm và diễn biến từ buổi diễn tập, cơ quan Công an chỉ ra những quy luật hoạt động cốt lõi của các đối tượng cướp ngân hàng. Chúng không hành động bộc phát mà thường có sự chuẩn bị, khảo sát rất kỹ lưỡng từ trước.

Trước khi ra tay, các đối tượng thường xuyên lui tới phòng giao dịch để thăm dò địa bàn, quan sát quy luật đi lại, sơ hở của lực lượng bảo vệ và nhân viên. Thời điểm được chúng lựa chọn thường là các khung giờ cao điểm quá đông đúc hoặc lúc vắng khách nhất như đầu giờ sáng, sát giờ nghỉ trưa hoặc cuối buổi chiều.

Khi hành sự, tội phạm luôn hóa trang kín đáo với khẩu trang, kính râm, mũ bảo hiểm trùm đầu, áo chống nắng rộng để che giấu đặc điểm nhận dạng, đồng thời sử dụng vũ khí nóng như dao, súng tự chế hoặc vật liệu nổ nhằm uy hiếp tinh thần, gây hoảng loạn diện rộng để nhanh chóng đạt mục đích cướp tài sản.

Video Công an phường Thanh Xuân diễn tập phương án phòng chống cướp ngân hàng

Để đối phó với những đối tượng manh động này, Công an phường Thanh Xuân khuyến cáo nhân viên ngân hàng và người dân phải nằm lòng nguyên tắc: "Bình tĩnh – Quan sát – Bảo vệ tính mạng – Báo động kịp thời".

Khi họng súng hoặc hung khí của tội phạm đã lộ diện, nguyên tắc tối thượng là ưu tiên an toàn tính mạng. Tuyệt đối không có hành động chống trả liều lĩnh hoặc dùng lời nói kích động đối tượng. Mọi yêu cầu của chúng cần được thực hiện một cách chậm rãi, tránh các cử động đột ngột khiến tội phạm hiểu lầm là phản kháng rồi ra tay sát hại.

Trong lúc chấp hành, nhân viên cần giữ bình tĩnh, tận dụng triệt để những giây phút sơ hở của đối tượng để bấm nút báo động bí mật được kết nối trực tiếp với cơ quan Công an.

Đồng thời, âm thầm dùng mắt quan sát, ghi nhớ kỹ các đặc điểm nhận dạng như chiều cao, vóc dáng, giọng nói vùng miền, hình xăm, vết sẹo, loại vũ khí sử dụng, cũng như phương tiện và hướng bỏ chạy của chúng.

Ngay sau khi các đối tượng rút lui, lực lượng tại chỗ cần lập tức đóng cửa phòng giao dịch để bảo vệ hiện trường, giữ nguyên các vị trí mà tội phạm đã tiếp xúc nhằm phục vụ công tác khám nghiệm, thu thập dấu vết tội phạm.

Đường dây nóng của Công an phường Thanh Xuân (02438585669) hoặc tổng đài 113 cần được thông báo ngay lập tức để kích hoạt hệ thống truy bắt trên toàn tuyến.

Việc chủ động phối hợp diễn tập phương án giữa lực lượng Công an cơ sở và các tổ chức tín dụng chính là chiếc "lá chắn" vững chắc, biến những kỹ năng trên giấy thành phản xạ tự nhiên của mỗi nhân viên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trước mọi nguy cơ bạo lực.