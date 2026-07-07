Đại học Bách khoa Hà Nội công bố tuyển 436 thí sinh tài năng năm 2026

436 thí sinh trúng tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa đều đạt giải quốc tế và quốc gia

Hôm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố kết quả phương thức xét tuyển tài năng với 436 thí sinh đầu tiên được đơn vị này xét tuyển thẳng vào 46/68 chương trình đào tạo.

Trong đó những thí sinh trúng tuyển theo diện tài năng này có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất, 163 em đạt giải nhì và 193 thí sinh đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Được biết, đây là những thí sinh thuộc diện 1.1 (xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT) phương thức xét tuyển tài năng Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2026 Đại học Bách khoa Hà Nội có 505 hồ sơ đăng ký xét tuyển diện này.

Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã gửi điểm xét tuyển tài năng của hơn 3.600 thí sinh tới tài khoản của các em. Đây là những em đã đăng ký xét tuyển diện 1.2 (xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB...) và diện 1.3 (xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, gồm học sinh đạt giải cấp tỉnh, hệ chuyên...). Có 3.845 thí sinh đăng ký xét tuyển 2 diện này.

Trong số hơn 3.600 em đã được Đại học Bách khoa Hà Nội gửi điểm xét tuyển tài năng về tài khoản, có 53 thí sinh đạt điểm tối là 100/100 điểm, 145 thí sinh đạt 90/100 điểm. Một số thông tin phổ điểm của nhóm thí sinh này như sau: điểm thấp nhất là 55 điểm; điểm trung bình là 80,95 điểm; và điểm trung vị là 83,00 điểm.

Năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục sử dụng 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển tài năng, xét tuyển kết quả thi đánh giá tư duy TSA, xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh có điểm XTTN diện 1.2 và 1.3 muốn xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NV) trên Hệ thống lọc ảo của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) từ ngày 02-14/7/2026, với số lượng là 15 NV. Điều này cũng tăng cơ hội cho các thí sinh XTTN có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành học hơn tại Đại học Bách khoa Hà Nội bằng điểm XTTN trên.