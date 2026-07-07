Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống

ANTD.VN - Ngày 7-7-2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chỉ đạo tại buổi kiểm tra đánh giá Điều lệnh, Võ thuật năm 2026 của các Cụm thi đua số 9, 17, 19, 20 và 21 thuộc CATP Hà Nội.

Tham gia buổi kiểm tra đánh giá có 41 công an xã, phường với gần 3.700 CBCS thuộc các Cụm thi đua số 9, 17, 19, 20 và 21 thuộc CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra



Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Công Lương, Trưởng Công an phường Tây Mỗ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 – đơn vị được CATP giao đăng cai tổ chức buổi kiểm tra, đánh giá cho biết, sau thời gian tập huấn nghiêm túc, trách nhiệm và tổ chức hợp luyện, tổng duyệt chu đáo, các đơn vị đã tích cực khắc phục khó khăn, nỗ lực rèn luyện, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các nội dung điều lệnh đội ngũ, quân sự, võ thuật, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và bản lĩnh của CBCS Công an cơ sở.

41 Công an xã, phường với gần 3.700 CBCS đã tham gia kiểm tra, đánh giá

Đồng thời khẳng định, buổi kiểm tra đánh giá là căn cứ quan trọng để đánh giá khách quan kết quả tập huấn, kiểm tra của từng đơn vị; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an cấp xã gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” của Bộ Công an, CATP phát động, góp phần xây dựng các đơn vị thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Công Lương, Trưởng Công an phường Tây Mỗ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 phát biểu khai mạc

Các đơn vị đã có nhiều ngày vượt nắng, thắng mưa để tập luyện duyệt đội ngũ và các bài võ, động tác điều lệnh

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đánh giá, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, điều lệnh, quân sự, võ thuật là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Quá trình tập luyện thể hiện bản lĩnh, sức mạnh của lực lượng Công an cơ sở

Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc nhằm xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật mà còn là nền tảng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Buổi kiểm tra thể hiện kết quả của quá trình luyện tập

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, trong công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, ngoài học các bài võ của ngành công an, CBCS còn học thêm, rèn luyện thêm sức khỏe để khi gặp đối tượng, chúng ta có thể quật ngã, khống chế, bắt giữ, tước đi vũ khí và đặc biệt biết được sự hiểm nguy để phòng ngừa.

“Nếu không giữ vững được tư thế, lễ tiết, tác phong có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chính chúng ta” - đồng chí Phó Giám đốc CATP nhìn nhận.

Từng bài võ thuật thể hiện sự linh hoạt, dũng mãnh, giàu tính ứng dụng

Ngoài nội dung tập huấn quân sự võ thuật 100% CBCS trong CATP phải tham gia bắn đạn thật. Cơ số đạn được cấp phát phải được sử dụng hết, nhất là với lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm của công an cấp xã, phòng nghiệp vụ.