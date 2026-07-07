Kiến nghị tăng mức trợ cấp hưu trí cho người cao tuổi

ANTD.VN - Cử tri đề nghị tăng mức trợ cấp đối với người từ 75 tuổi không có lương hưu, để người cao tuổi có thể trang trải cuộc sống tốt hơn.

Cử tri đề nghị tăng mức trợ cấp đối với người từ 75 tuổi không có lương hưu

Gửi kiến nghị đến Bộ Y tế, cử tri tỉnh Hưng Yên cho rằng mức trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng hiện nay đối với người từ 75 tuổi không có lương hưu còn thấp, nhất là hiện nay khi giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, các mặt hàng thiết yếu không ổn định.

Do vậy, cử tri đề nghị tăng mức trợ cấp để người cao tuổi có thể trang trải cuộc sống tốt hơn.

Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến các chính sách an sinh xã hội, cử tri cũng kiến nghị giao quyền cho địa phương thực hiện nhằm bảo đảm tính hiệu quả và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị xem xét tăng mức hỗ trợ tiền trợ cấp hằng tháng đối với người từ 80 trở lên không có lương hưu và các chế độ chính sách khác, được hưởng bằng 1/2 mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành. Qua đó, nhằm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống cho các đối tượng này.

Trả lời nội dung trên, Bộ Y tế cho biết mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri về mức trợ cấp hiện còn thấp so với chi phí sinh hoạt. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá tác động, bao gồm khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và thực tiễn đời sống của người cao tuổi, để báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp với lộ trình và nguồn lực.

Hiện nay, cả nước đang thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội cho 2,5 triệu người; ngân sách nhà nước chi gần 7.000 tỷ đồng. Có 5 tỉnh, thành phố nâng mức cao hơn mức quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, như Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mức 650.000 đồng/tháng, Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh mức 700.000 đồng, tỉnh Tuyên Quang mức 530.000 đồng.

Mặc dù trợ cấp hưu trí xã hội đã được ban hành và tổ chức triển khai kịp thời đầy đủ, tuy nhiên, do điều kiện ngân sách còn hạn chế nên mức trợ cấp hằng tháng còn thấp hơn so với mức sống tối thiểu của người dân và mặt bằng chung của hệ thống chính sách tiền lương, hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công, giảm nghèo.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, mức trợ cấp hiện hành là 500.000 đồng, hiện chỉ bằng khoảng 22,7% chuẩn nghèo nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị.

Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng CPI giai đoạn 2024 - 2026 tăng bình quân trên 3,5%/năm (dự kiến tăng gần 12% sau 3 năm), đặc biệt là nhóm hàng lương thực tăng nhanh, việc giữ nguyên mức trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội đang khiến đời sống của đối tượng thụ hưởng chính sách ngày càng khó khăn.

Đối với các quy định về trình tự, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ Y tế cho biết đã được hướng dẫn trong hệ thống văn bản hiện hành.

Đồng thời, thực hiện chủ trương phân cấp, Bộ Y tế đã có hướng dẫn để địa phương chủ động tổ chức rà soát đối tượng, lập danh sách và thực hiện chi trả, bảo đảm kịp thời, liên tục, không gián đoạn.

Bộ Y tế đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chi trả không dùng tiền mặt, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh để bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng.

Bên cạnh đó, góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Y tế cũng đề nghị cần nghiên cứu, quy định cụ thể, rõ ràng điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bảo đảm chính sách được thực hiện hiệu quả, liên tục, thống nhất với các quy định của pháp luật khác có liên quan.