Bổ sung một số dự án Luật về quân sự, quốc phòng, an ninh dữ liệu vào chương trình lập pháp

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 177/NQ-CP đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội.

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Cụ thể, tại Nghị quyết trên, Chính phủ đã thông qua đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp năm 2026 theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.

9 luật này gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và đưa vào Chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026 tại Kỳ họp không thường lệ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 07/2026/UBTVQH16 Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự án Luật An ninh dữ liệu vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026).

Bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Đồng thời, đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026 đối với dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).