Trao trả tài sản cho người dân đánh rơi

ANTD.VN - Công an phường Láng, Hà Nội đã kịp thời xác minh, trao trả chiếc túi cá nhân cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho công dân đánh rơi, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Trước đó, Công an phường Láng tiếp nhận 1 chiếc túi đựng đồ cá nhân do một người dân nhặt được và mang đến trụ sở giao nộp. Bên trong túi có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng, cần sớm xác định chủ sở hữu để trao trả.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường trao trả lại tài sản cho người dân đánh rơi

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ Công an phường đã tiến hành kiểm tra thông tin, rà soát các dữ liệu liên quan và khẩn trương xác minh chủ sở hữu tài sản. Qua xác minh, Công an phường Láng xác định chiếc túi trên là của anh N.Đ.N. (SN 2003, trú tại phường Láng, Hà Nội) và chủ động liên hệ, thông báo đến nhận lại.



Chiều cùng ngày, anh N.Đ.N. đã đến trụ sở Công an phường Láng làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản cùng các giấy tờ cá nhân bị đánh rơi. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định, Công an phường đã bàn giao đầy đủ tài sản cho anh N.

Nhận lại tài sản, anh N.Đ.N. bày tỏ sự vui mừng, xúc động và viết thư cảm ơn người dân đã nhặt được, giao nộp tài sản; đồng thời gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ anh nhận lại tài sản trong thời gian sớm nhất.

Việc người dân chủ động giao nộp tài sản nhặt được cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời lan tỏa những hành động đẹp, tinh thần tương thân, trách nhiệm trong cộng đồng. Qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, sát dân, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.