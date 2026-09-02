Tăng cường, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn tại các chợ truyền thống

ANTD.VN -Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hà Nội đã chủ động phối hợp với 4 xã, phường Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Minh Châu kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương cùng nhân dân chấp hành nghiêm quy định an toàn, chủ động phòng ngừa “giặc lửa” tại các chợ truyền thống.

Trên địa bàn 4 xã, phường nêu trên hiện có 10 chợ thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Các chợ truyền thống tập trung đông tiểu thương, lượng hàng hóa luân chuyển mỗi ngày lớn và nhiều vật liệu dễ cháy luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Vì vậy, nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC cho các tiểu thương và các hộ dân sống xung quanh khu vực chợ là yêu cầu cấp thiết. Công tác PCCC và CNCH tại các chợ đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt giữa chính quyền địa phương, Ban quản lý chợ, các tiểu thương và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải được duy trì thường xuyên, bao gồm cả việc trang bị đầy đủ hệ thống, phương tiện PCCC, CNCH theo quy định hiện hành và việc tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn PCCC.

Định kỳ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các chợ truyền thống.

Trong tháng 08/2026, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 đã chủ động tích cực đã phối hợp với chính quyền địa phương, các phòng ban liên quan, Ban quản lý các chợ trên địa bàn quản lý triển khai nhiều biện pháp phòng cháy tại các chợ như: định kỳ duy trì công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, tăng cường tuyên truyền tập huấn kiến thức, kỹ năng thoát nạn cho tiểu thương tại chợ, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH, bố trí hàng hóa gọn gàng đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt….

Tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH tại từng gian hàng trong chợ truyền thống

Điểm đáng chú ý là không chỉ là kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn về lý thuyết, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 còn chú trọng hướng dẫn tiểu thương từ việc thao tác sử dụng bình chữa cháy đúng kỹ thuật đến kỹ năng thoát nạn khi khói lan nhanh trong khu vực đông người.

Việc tổ chức diễn tập xử lý tình huống và kiểm tra đồng loạt tại nhiều chợ truyền thống không chỉ giúp lực lượng tại chỗ nâng cao kỹ năng xử lý sự cố mà còn góp phần siết chặt ý thức phòng ngừa trong từng hộ kinh doanh, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 khuyến cáo Ban quản lý chợ, các tiểu thương thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, bố trí hàng hóa gọn gàng, không che chắn lối thoát nạn và chủ động xử lý sự cố ngay từ ban đầu để hạn chế cháy lan, cháy lớn.

Để chủ động phòng ngừa xảy ra cháy tại các chợ truyền thống, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 khuyến cáo các ban, tổ quản lý tại các chợ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các tiểu thương tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa, nâng cấp, thay thế thiết bị, dây dẫn điện khi có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Khi đóng cửa, các hộ kinh doanh cần kiểm tra kỹ lưỡng nguồn điện, ngắt nguồn điện trong khu vực, chỉ để lại nguồn điện để phục vụ cho công tác bảo vệ. Các hộ kinh doanh phải sắp xếp hàng hóa hợp lý, khoa học, không lấn chiếm lối đi, che chắn nơi để phương tiện chữa cháy…

Cùng với việc trang bị kiến thức, phương tiện, thiết bị PCCC, cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân tham gia PCCC, phát huy hiệu quả phương châm “04 tại chỗ” bao gồm: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần chủ động của các tiểu thương trong công tác PCCC. Khi mỗi người dân đều là một chiến sĩ PCCC tại cơ sở thì nguy cơ cháy nổ từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng môi trường kình doanh an toàn, văn minh và bền vững tại các chợ truyền thống.