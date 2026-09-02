Thực tập cứu nạn, cứu hộ vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 21A

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tình huống tai nạn giao thông đường bộ trên Quốc lộ 21A, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, xử lý sự cố của các lực lượng.

Cán bộ chiến sỹ Đội CC&CNCH khu vực số 26 triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ

Tại Quốc lộ 21A, phường Tùng Thiện, Hà Nội, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tùng Thiện và lực lượng y tế tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2026 đối với tình huống tai nạn giao thông đường bộ.

Theo tình huống giả định, xảy va chạm giữa 2 ô tô tại Quốc lộ 21A. Nguyên nhân được xác định do một phương tiện chuyển hướng đột ngột, thiếu quan sát, dẫn đến va chạm với xe đi ngược chiều. Cú va chạm khiến các phương tiện bị biến dạng, một lái xe mắc kẹt trong khoang cabin và một nạn nhân khác mắc kẹt dưới gầm xe.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân có mặt tại khu vực đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường, chính quyền địa phương và lực lượng y tế để tổ chức cứu nạn.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tùng Thiện cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương có mặt tại hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đồng thời bảo đảm an toàn cho khu vực triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Công an và an ninh cơ sở phường Tùng Thiện hướng dẫn, điều phối giao thông

Nhận nhiệm vụ, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khi tổ chức trinh sát, xác định vị trí, tình trạng của các nạn nhân và đánh giá các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến quá trình cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình. Các phương tiện, thiết bị chuyên dụng được sử dụng để tiếp cận, giải phóng các nạn nhân đang mắc kẹt trong phương tiện và dưới gầm xe.

Cùng thời điểm, lực lượng y tế có mặt, phối hợp sơ cứu ban đầu, kiểm tra tình trạng sức khỏe và tiếp nhận các nạn nhân để chuyển đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Sau khoảng 15 phút triển khai đồng bộ các biện pháp, 2 nạn nhân trong tình huống giả định đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm và bàn giao cho lực lượng y tế.

Buổi thực tập diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người, phương tiện và trang thiết bị tham gia. Tình huống được xây dựng sát với thực tế, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp và sẵn sàng xử lý hiệu quả các vụ tai nạn, sự cố giao thông có thể xảy ra trên địa bàn.