Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở karaoke dịp Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.

Cán bộ chiến sỹ đội CC&CNCH khu vực số 9 kiểm tra kiến thức nghiệp vụ của lực lượng PCCC cơ sở và hướng dẫn các kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH

Dịp Quốc khánh 2/9, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, kéo theo lượng khách tại các cơ sở kinh doanh karaoke có thể tăng đáng kể. Đây là loại hình kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ nếu các điều kiện an toàn PCCC không được duy trì thường xuyên, nhất là khi người đứng đầu cơ sở và nhân viên thiếu kỹ năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 đã tập trung kiểm tra thực tế hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH tại các cơ sở. Nội dung kiểm tra gồm hệ thống báo cháy, nút ấn báo cháy, chuông báo động, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn; số lượng, tình trạng bình chữa cháy xách tay; hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và các phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, CNCH được trang bị tại cơ sở.

Không chỉ kiểm tra trên giấy tờ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp hướng dẫn người quản lý, nhân viên cơ sở thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay; kỹ năng xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh; cách tổ chức báo động, hướng dẫn khách thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố mất điện.

Cùng với đó, các cơ sở được tuyên truyền, hướng dẫn quy trình báo cháy, cách cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 và ứng dụng “Báo cháy 114”. Qua thực tế kiểm tra, lực lượng chức năng cũng chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng PCCC cơ sở, góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 9 kiểm tra hệ thống, phương tiện tại một cơ sở trên địa bàn phường Hai Bà Trưng

Đáng chú ý, trong đợt kiểm tra, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 đã tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Qua đó, giúp chủ cơ sở nhận thức rõ hơn trách nhiệm chấp hành các quy định pháp luật, chủ động khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra.

Kết thúc kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu các cơ sở tiếp tục duy trì nghiêm các điều kiện an toàn, bảo đảm lực lượng và phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng xử lý tình huống. Những vi phạm sẽ được xử lý theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền tại các cơ sở karaoke trước và trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô.