Ngủ sai tư thế trên xe ô tô, người đàn ông 40 tuổi bị đột quỵ

ANTD.VN - Một bệnh nhân nam 40 tuổi được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng đột quỵ, thiếu máu não cấp vì ngủ trên ô tô trong tư thế lệch đầu và cổ suốt chặng đường dài…

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai ngày 11-10 cho biết, Trung tâm Đột quỵ của viện này vừa tiếp nhận, điều trị một nam bệnh nhân 40 tuổi với chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não cấp.

Theo lời kể, trước khi khởi phát bệnh, người bệnh ngủ trên ô tô trong một chặng đường dài, đầu và cổ duy trì ở tư thế lệch, gập trong thời gian nhiều giờ liền.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định nguyên nhân đột quỵ là lóc tách động mạch cảnh.

TS.BS Phùng Đình Thọ, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, lóc tách động mạch xảy ra khi cấu trúc thành mạch bị tổn thương, khiến máu đi vào trong thành mạch và hình thành khối máu tụ.

Lóc tách động mạch vùng cổ, bao gồm động mạch cảnh và động mạch đốt sống, là một nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ ở người trẻ, có thể chiếm tới khoảng 25% các trường hợp đột quỵ thiếu máu não ở người dưới 50 tuổi.

Bệnh có thể xảy ra tự phát, nhưng trong một số trường hợp liên quan đến chấn thương hoặc các tác động cơ học lên vùng cổ (như chấn thương vùng cổ, vận động cổ quá mức hoặc duy trì tư thế cổ bất thường trong thời gian dài).

Vì vậy, TS.BS Phùng Đình Thọ khuyến cáo, khi ngủ hoặc di chuyển đường dài, nên hạn chế duy trì đầu và cổ ở tư thế gập, xoay hoặc lệch quá mức trong thời gian kéo dài. Đồng thời, tránh các động tác bẻ, giật hoặc xoay cổ mạnh.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau đầu hoặc đau cổ mới, bất thường, nhất là sau chấn thương hoặc tác động lên vùng cổ, kèm theo các triệu chứng thần kinh như méo miệng, nói khó, yếu hoặc tê chân tay, rối loạn thị giác…, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ để được đánh giá và điều trị kịp thời.