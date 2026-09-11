Hà Nội đề xuất hỗ trợ người thuộc hộ nghèo từ 3-3,5 triệu đồng/tháng

ANTD.VN - Trẻ em dưới 15 tuổi, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng và người mắc bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội hàng tháng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng với khu vực nông thôn và 3,5 triệu đồng đối khu vực thành thị.

Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về Quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2027-2030.

Theo tờ trình dự thảo, UBND TP đề xuất quy định việc hỗ trợ hàng tháng đối với trẻ em dưới 15 tuổi; người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo.

Các đối tượng này phải đảm bảo các điều kiện: Là thành viên thuộc: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; trong hộ không có người trong độ tuổi lao động hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hoặc người dưới 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề (kể cả học sinh đang học tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên).

Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này gồm: người bị nhiễm HIV/AIDS; ung thư; suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo; xơ gan giai đoạn mất bù; suy tim độ 4 hoặc các bệnh hiểm nghèo khác theo quy định của cơ quan Y tế...

Mức hỗ trợ là 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với người đăng ký thường trú và hiện sinh sống tại khu vực thành thị (các phường); 3 triệu đồng/người/tháng đối với người đăng ký thường trú và hiện sinh sống tại khu vực nông thôn (các xã).

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2027 đến hết 31/12/2030 hoặc đến khi người hưởng không đảm bảo đủ điều kiện được hỗ trợ.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, dự kiến nguồn lực hỗ trợ cho 14.500 đối tượng (trong đó có 3.625 đối tượng sinh sống tại khu vực thành thị; 10.875 đối tượng sinh sống tại khu vực nông thôn).