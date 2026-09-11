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Sống ở Hà Nội

Trang bị kỹ năng an toàn phòng cháy cho người dân xã Hoà Lạc

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Đỗ Tuấn

ANTD.VN - Sáng 9-9, Công an xã Hoà Lạc, Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền, tập huấn an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các hộ dân tại khu dân cư thôn 5, xã Hoà Lạc, Hà Nội.

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của hơn 50 hộ gia đình và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn.

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Báo cáo viên Công an xã Hoà Lạc trình bày các nội dung
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Người dân được hướng dẫn thực hành sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã cập nhật tình hình cháy nổ phức tạp hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó, trang bị các kiến thức cơ bản, để người dân hiểu rõ các nguyên nhân phổ biến gây hỏa hoạn, từ đó nắm vững các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý sự cố và thoát nạn an toàn.

Đồng thời, ban tổ chức cũng giới thiệu tiện ích, tính năng của ứng dụng báo cháy "App 114" và hệ thống thiết bị truyền tin báo sự cố. Điểm nhấn của buổi tập huấn là phần thực hành tình huống giả định dập tắt đám cháy bình gas, di chuyển trong đám cháy.

Với sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng, 100% người dân tham gia đều được trực tiếp thực hành xử lý tình huống. Buổi tuyên truyền khép lại với thông điệp gửi đến cộng đồng: Mỗi gia đình cần chủ động phòng cháy, tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy lưu động, cài đặt ứng dụng 114 và chủ động mở lối thoát nạn thứ hai (phá dỡ chuồng cọp) để bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình.

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Từ khóa:

#PCCC

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