Sức mạnh nào chinh phục những thử thách cực đại tại dự án cầu Trần Hưng Đạo?

ANTD.VN -Sau gần 9 tháng khởi công, hình hài cầu Trần Hưng Đạo đang dần hiện rõ trên sông Hồng. Đằng sau những mốc tiến độ với hai chữ “thần tốc”, là ngày tháng “dãi nắng, dầm mưa” của những “người con công trường”.

Cầu Trần Hưng Đạo dần thành hình sau 9 tháng thi công không biết mệt mỏi của 700 công nhân, kỹ sư. Ảnh: Ánh Dương.

Bộn bề công trường trên sông

“Khi mô ba được về nhà?”. Câu hỏi của cô con gái nhỏ khiến anh Nguyễn Văn Dương, quê Nghệ An, nghẹn lại bên phía đầu dây. Chín tháng ròng kể từ ngày dự án triển khai, công việc cuốn anh vào những ca làm nối tiếp. Những ngày lễ, dịp Tết, những khoảng thời gian dành cho gia đình nhiều lần phải nhường chỗ cho tiến độ công trường.

“Ba sẽ về sớm thôi. Tạm biệt con nhé!”, anh Dương hứa với con với giọng nghẹn lại rồi cúp máy. Ngoài kia, những chiếc cẩu vẫn chuyển động, đèn công trường bắt đầu lên khi mặt trời lặn. Ca làm việc mới bắt đầu.

Với công nhân, kỹ sư, cán bộ dự án Cầu Trần Hưng Đạo, họ cảm nhận 9 tháng thi công với một góc nhìn rất khác. Mùa đông không chỉ là con số nhiệt độ trên điện thoại. Đó là cái rét căm căm bên sông, là những giờ đứng giữa khoảng không khi hơi lạnh từ mặt nước phả lên. Mùa hè cũng không chỉ là một biểu tượng mặt trời trên màn hình. Nó là cái nóng rát hắt lên từ mặt bê tông, từ những khối thép và mặt sông.

Công trường cầu Trần Hưng Đạo luôn sáng đèn bất kể ngày, đêm. Ảnh: Ánh Dương.

Những ngày của công trường không kết thúc sau tám tiếng. Một ngày ở đây là 24 giờ, là 1.440 phút. Những người công nhân không cầm theo điện thoại, họ ước chừng mỗi phút trôi qua bằng mồ hôi chảy thành giọt, nhỏ xuống sàn thép, bê tông.

Nhớ lại thời điểm chạy đua với thời gian để vượt lũ tiểu mãn hồi tháng 5,6/2026 ông Hồ Huy Hùng, Trưởng phòng Kế Hoạch - Kỹ thuật, Ban QLDA Cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) chia sẻ: “Đó là thời điểm cam go nhất, chúng tôi huy động 28 mũi thi công với 700 nhân sự từ đó cho tới nay. Mỗi vị trí trụ dưới nước được bố trí một mũi thi công độc lập, vận hành 3 ca, 4 kíp, cả ngày lẫn đêm. Máy móc, công nghệ và nhân lực được huy động đồng thời, khai thác tối đa. Và chúng tôi đã làm được”.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, dự án đã băng băng vượt lũ. Đây là tiền đề để dự án chuyển sang đường găng tiếp theo: lắp dựng vòm và dầm thép cầu chính. Đến ngày 31/8, bốn đốt dầm dọc đầu tiên với trọng lượng gần 100 tấn, được cẩu đưa vào vị trí lắp dựng tại nhịp cầu nối hai trụ chính giữa sông. Từ đây, dự án chính thức bước sang một dấu mốc mới.

Dù vất vả, những nụ cười vẫn hiện trên gương mặt những “người con công trường”. Ảnh: Ánh Dương.

Ngổn ngang công trường trong “khối óc”

Để hình hài cầu Trần Hưng Đạo dần “bước ra” khỏi bản vẽ, không thể không nhắc đến một “công trường khác” cũng luôn vận hành suốt ngày, đêm trong mỗi “con tim, khối óc” của các cán bộ, kỹ sư công trường.

Một công trường không có tiếng máy, không có ánh đèn, cũng chẳng nhìn thấy bằng mắt. Trong mỗi khối óc là những bản vẽ ngổn ngang, những con số, thiết bị, và những đêm thi công không được phép xuất hiện cụm từ “giá như”.

Trong giai đoạn vượt lũ tiểu mãn. Bài toán buộc phải giải đó là dựng được trụ trước khi con nước lên cao. Những buổi họp được tổ chức bất kể sáng sớm tinh mơ hay đêm muộn. Hàng loạt câu hỏi được nêu: Công nghệ nào tạo ra một không gian thi công đủ ổn định giữa dòng sông? Mũi nào làm trước, mũi nào triển khai song song? Nhân lực chia ra sao để không mũi nào phải chờ đợi?

Từ đây, hệ thống thi công nổi được tổ chức để đưa người, máy móc tiếp cận các vị trí trụ; hệ vòng vây cọc ván thép được sử dụng để tạo không gian thi công ổn định cho các hạng mục móng sâu dưới nước.

Nếu vượt lũ là cuộc đấu trí với dòng nước, thì khi cây cầu bước vào giai đoạn lắp dựng kết cấu thép, những người làm kỹ thuật lại đứng trước một bài toán khác. Để có được “thời khắc” cẩu lắp 4 đốt dầm dọc chủ đầu tiên với trọng lượng gần 100 tấn vào ngày 31/8, là cả một chuỗi ngày tính toán từ nhà máy đến công trường.

Ngày 31/8, những đốt dầm dọc chủ đầu tiên được lắp dựng, đánh dấu cột mốc mới của dự án. Ảnh: Ánh Dương.

Hàng chục nghìn tấn kết cấu thép của cầu chính được chế tạo tại 10 nhà máy trên cả nước. Cấu kiện phải đi qua những hành trình: từ nhà máy ra cảng, từ cảng theo đường thủy về công trường, hoặc từ nhà máy đưa thẳng xuống sà lan. Mỗi hành trình phải tính toán tải trọng, kích thước, phương tiện, tuyến đường và thời điểm vận chuyển.

Và khó hơn cả là câu chuyện hình học của cây cầu. Hệ vòm vô cực được tạo nên từ những đường cong liên tục. Các trụ chính được thiết kế nghiêng 33 độ. Mỗi cấu kiện khi đưa lên không chỉ cần “đặt đúng chỗ”, mà phải đạt đúng tọa độ, cao độ, hướng và hình học thiết kế. Sai khác ở một vị trí có thể ảnh hưởng đến những cấu kiện tiếp theo.

“Có những kỹ thuật đòi hỏi sự chi tiết đến từng milimet. Nhiệm vụ của những cán bộ, kỹ sư là tính toán, giải quyết những bài toán ấy theo cách đơn giản mà hiệu quả nhất: khi là tính toán kế hoạch, lúc là tư duy tổ chức và cả làm chủ công nghệ, máy móc”, ông Trần Trọng Huy – Phó Giám đốc Ban Dự án Đầu tư Xây dựng chia sẻ.

100% công nhân, cán bộ miệt mài bám công trường xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua. Ảnh: Ánh Dương

Đến nay, sản lượng toàn dự án đạt khoảng gần 40%. 128/128 cọc khoan nhồi và 7/7 đài móng cầu chính đã hoàn thành; 5 trụ cầu chính trên sông đạt khoảng 90%, tạo nền tảng để triển khai kết cấu phía trên.

Đằng sau những cột mốc ấn tượng về tiến độ là những nỗ lực không ngừng của hàng trăm kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường. Nhịp thi công liên tục của dự án còn được đảm bảo nhờ sự đồng hành hiệu quả của các đối tác tài chính. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là đơn vị tài trợ vốn cho nhà thầu, đảm bảo nguồn lực tài chính xuyên suốt, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về vốn và dòng tiền của doanh nghiệp. Qua đó, giúp các nhà thầu chủ động nguồn lực tài chính, đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai.

“Tôi tin rằng với nhiệt huyết của đội ngũ công nhân, cán bộ, dự án sẽ về đích trước APEC 2027, đúng tiến độ đề ra. Cầu Trần Hưng Đạo “cắt băng” sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc với tất cả chúng tôi. Những giọt mồ hôi rơi xuống ngày hôm nay sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp”, ông Trần Trọng Huy – Phó Giám đốc Ban Dự án Đầu tư Xây dựng chia sẻ.