Trấn Thành dành tiếng "Em" ngọt ngào cho phim Tết 2027

ANTD.VN - Từng chinh phục khán giả qua nhiều tác phẩm điện ảnh ghi dấu ấn vào dịp tết Nguyên đán, đạo diễn Trấn Thành tiếp tục khởi động dự án phim Tết 2027 mang tên “Em” bằng nghi thức cúng máy, đánh dấu ngày đầu tiên bước vào quá trình sản xuất.

Phim điện ảnh “Em” là “món ăn” tiếp theo được đạo diễn Trấn Thành bày biện trên “bàn tiệc” phim Tết. Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án mới, đạo diễn Trấn Thành cho biết: “Bình thường Thành sẽ rất hồi hộp mỗi khi khai máy dự án mới, nhưng hôm nay Thành lại thấy bình yên, giống như đây là chuyện nhất định phải đến vậy. Vốn Thành đang chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động đối với câu chuyện của “Em” mãnh liệt đến mức mình quyết định để dành dự án kia cho một thời điểm thích hợp hơn”.

Trấn Thành ghi dấu ấn trong vai trò đạo diễn với những bộ phim chiếu vào dịp Tết với doanh thu "khủng"

Đạo diễn cho biết kể cả nhân sự, diễn viên cũng có nhiều người được lựa chọn vào phút cuối: “Thành tin vào sắp đặt của vũ trụ, những gì xảy ra tự nhiên nhất sẽ chạm đến khán giả nhiều nhất”.

Ở thời điểm hiện tại, ekip vẫn giữ kín toàn bộ thông tin liên quan đến nội dung phim, chủ đề khai thác cũng như dàn diễn viên tham gia nhằm mang đến những bất ngờ trọn vẹn cho khán giả trong thời gian tới. Trấn Thành chia sẻ, mục đích làm phim này không vì bất cứ điều gì ngoài sự rung cảm dành cho câu chuyện của phim, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả ekip cùng dàn diễn viên đã chọn đồng hành cùng bộ phim: “Thành tin rằng dù đôi khi mình là người ra quyết định, đó cũng là mối duyên của dự án với mọi người”.

Phim điện ảnh “Em” tiếp tục là một dự án do Trấn Thành Town sản xuất kết hợp cùng Galaxy Studio, HK Film và được phát hành bởi Galaxy Links. Trong thời gian tới, những thông tin tiếp theo về bộ phim sẽ lần lượt được hé lộ, hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ dành cho khán giả yêu điện ảnh.

Phim điện ảnh "Em" dự kiến khởi chiếu vào Tết Nguyên đán 2027.