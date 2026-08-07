Hứa Kim Tuyền kể chuyện ca khúc cứu sống một em nhỏ

ANTD.VN - Âm nhạc không chỉ mang đến những bản "hit" mà còn có thể thay đổi một cuộc đời. Đó cũng là câu chuyện xúc động được kể trong số mới của "Studio 3", khi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền hội ngộ cô bé từng được cứu sống nhờ kinh phí quyên góp từ ca khúc "Nếu một mai tôi bay lên trời".

Trong tập phát sóng mới của "Studio 3" lên sóng vào tối 9-8 tới trên VTV3, khán giả sẽ gặp gỡ Hứa Kim Tuyền qua hành trình gần một thập kỷ sáng tạo với nhiều dấu ấn trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất và giám đốc âm nhạc.

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là cuộc hội ngộ giữa Hứa Kim Tuyền và bé Nhã Uyên – em nhỏ từng cận kề ranh giới sinh tử vì bệnh tim bẩm sinh. Chi phí phẫu thuật của em được hỗ trợ từ nguồn quyên góp thông qua ca khúc "Nếu một mai tôi bay lên" trời phối hợp cùng quỹ "Nhịp tim Việt Nam". Nay đã khỏe mạnh, cô bé xuất hiện trên sân khấu để trao tặng nam nhạc sĩ một bức tranh do chính mình vẽ như lời cảm ơn. Khoảnh khắc này cũng trở thành minh chứng cho giá trị của âm nhạc, khi những giai điệu không chỉ được đo bằng lượt nghe hay thứ hạng mà còn bằng những cuộc đời được tiếp thêm hy vọng.

Bên cạnh câu chuyện đặc biệt ấy, Hứa Kim Tuyền cũng nhìn lại hành trình từ một nhạc sĩ trẻ bước ra từ sân chơi "Sing my song 2016" đến gương mặt đứng sau nhiều bản "hit" của trong làng nhạc Việt. Anh chia sẻ về quá trình sáng tác, cách tạo nên màu sắc khác biệt riêng khi sáng tác cho từng nghệ sĩ và dự án âm nhạc mới về tình ca. Theo Hứa Kim Tuyền, tình ca không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa mà còn là sự bao dung, sẻ chia và những cảm xúc đẹp dành cho cuộc sống. Chính vì vậy, tên gọi "Tôi không còn viết tình ca?" được anh lựa chọn như một cách gợi mở góc nhìn mới về âm nhạc của mình.

Chương trình cũng tái hiện mối cộng tác nhiều năm giữa Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Văn Mai Hương, bộ đôi đứng sau các album như: "Hương", "Minh tinh" và gần đây nhất là "Giai nhân". Nam nhạc sĩ tiết lộ, hậu trường quá trình thực hiện các dự án, trong khi Văn Mai Hương dành cho cộng sự lời chia sẻ đầy xúc động rằng: "Tuyền có nhiều lựa chọn, nhưng Hương thì chỉ có Tuyền".

Một khía cạnh khác cũng được Hứa Kim Tuyền chia sẻ là lợi thế từ quãng thời gian học và làm trong lĩnh vực truyền thông, giúp anh tạo dấu ấn ở mảng nhạc quảng cáo với nhiều ca khúc quen thuộc như: Chuyện cũ bỏ qua, Đi về nhà, Bài này chill phết... Không khí chương trình thêm sôi động khi nam nhạc sĩ tham gia thử thách sáng tác ngay tại trường quay, biến những vật dụng quen thuộc như áo mưa, dép lào hay bàn chải đánh răng thành cảm hứng cho một ca khúc mang màu sắc lãng mạn.