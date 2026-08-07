Dàn nam thần của “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn một vua Đinh” bất ngờ góp giọng trong bài hát chủ đề của phim

ANTD.VN - Chưa đến ngày công chiếu chính thức, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đã chiều lòng khán giả bằng OST - ca khúc chủ đề "Tráng sĩ ca", ra mắt vào ngày 6/8/2026. Ca từ mộc mạc nhưng đủ khí thế, chất nhạc hào hùng tấu lên bởi dàn nhạc giao hưởng, bài hát qua phần hòa giọng của ca sĩ Đông Hùng và dàn sao nam trong phim khơi gợi niềm xúc động hướng về những tráng sĩ khoác sứ mệnh hộ giá linh thiêng trong cõi huyền sử.

Cuộc đối thoại bên chén rượu lời thề

Đúng như tên gọi "Tráng sĩ ca", nhạc phẩm là khúc ca tôn vinh những tráng sĩ của triều đại độc lập đầu tiên của dân tộc Việt. Họ đến từ nhiều miền quê, lớn lên trong tiếng mẹ ầu ơ, trưởng thành qua binh đao loạn lạc mà nhờ vậy tôi rèn chí khí kẻ sĩ, lòng trung thành với vương triều nhà Đinh.

Dàn sao nam của "Hộ linh tráng sĩ" cùng tham gia hát nhạc phim

Có người là quan văn, có người là tướng võ, có người chỉ là dân thường. Có người từng cùng hoàng đế vào sinh ra tử nơi trận mạc, có kẻ từng đối đầu mà nay quy hàng bậc thiên tử. Trước cảnh Đinh Tiên Hoàng Đế băng hà, giang sơn bị kẻ địch rắp tâm gây hại, họ lãnh nhận sứ mệnh hộ giá 99 quan tài của minh quân, đánh lạc hướng kẻ thù, gìn giữ cội nguồn linh thổ. Dẫu biết hành trình này khó có ngày trở về, tất cả đồng lòng chọn dấn thân, tâm không hối hận.

Bài hát mở ra bằng âm hưởng trầm lắng, câu chữ tối giản nhưng giàu ý vị, phác họa chân dung các tráng sĩ thời Đại Cồ Việt, bám sát câu chuyện màn ảnh của "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn một vua Đinh". Đó cũng là những giai thoại được người đời lưu truyền cả ngàn năm, là niềm tự hào của con dân đất Việt.

"Anh tài" Đông Hùng tham gia hát nhạc phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

Phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng tấu lên vẻ đẹp bi tráng từ những điều dân dã đời thường, tạo dựng cảm hứng anh hùng ca cho cả bài hát và bộ phim. Bằng bàn tay hòa âm - phối khí tài nghệ của nhạc sĩ - nhà soạn nhạc Lưu Quang Minh, phong cách nhạc phim quốc tế hòa trộn nhịp nhàng với chất liệu văn hóa bản địa, làm nên khúc tráng ca đậm màu huyền sử thuần Việt, tôn vinh những giá trị truyền thừa nhiều thế kỷ mà vẫn gần gũi với thế hệ công chúng ngày nay.

"Tráng sĩ ca" đánh dấu màn tái hợp của nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, sau 16 năm thực hiện phần nhạc phim nhiều dấu ấn trong "Cánh đồng bất tận". Từng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, nhạc sĩ tài hoa ghi thêm một trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp lẫy lừng cùng Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, nơi âm nhạc âm vang non ngàn, hòa một nhịp vào lòng tự tôn dân tộc.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan

OST "Tráng sĩ ca" được dàn dựng đơn giản với không gian phòng thu phủ sắc đỏ - gam màu của chí khí, máu lửa và huyết mạch giang sơn; đan xen những cảnh tượng chiến đấu oai hùng trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Nhờ vậy, tác phẩm tập trung vào âm nhạc, mở ra không gian giàu cảm xúc của lời ca, tiếng nhạc, được nâng đỡ bởi chất giọng hào sảng, dày nội lực của ca sĩ Đông Hùng.

Anh tài Đông Hùng tiết lộ từ khi "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn một vua Đinh" công bố sự tham gia của nhiều diễn viên anh mến mộ, anh đã mong muốn được góp một phần sức lực cho dự án. Và "Tráng sĩ ca" xuất hiện như sự đáp lời xứng đáng. Ca sĩ tâm sự: “Được hát ca khúc chủ đề cho một bộ phim huyền sử là trải nghiệm Hùng chưa bao giờ có. Đây cũng là bài nhạc phim đầu tiên của Hùng. Với Hùng, nhạc phim là chất xúc tác mạnh mẽ tới trải nghiệm khi xem phim. Khán giả có thể cảm nhận sự cao trào, hùng tráng hay những khoảng lặng rõ ràng hơn khi âm nhạc vang lên đúng phân đoạn cần có”.

Dàn tráng sĩ hợp sức trên phim, hòa giọng trong âm nhạc

Bất ngờ lớn nhất của OST "Tráng sĩ ca" đến từ sự xuất hiện của dàn sao nam đảm nhận các vai diễn quan trọng trong phim: NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Danis Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Lê Minh Thuấn, Đăng Trần.

Từ âm hưởng hào hùng của phần đầu, ca khúc chuyển hướng rộn ràng ở đoạn điệp khúc. Dàn sao nam khoác vai thân thiết, hòa giọng mộc mạc. Cởi bỏ lớp xiêm y của hình tượng tráng sĩ và bề tôi trong "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh", họ trở về với riêng tư ngoài đời, nhưng tâm trí vẫn đong đầy chí khí của nhân vật, một lần nữa thay vai diễn của mình tuyên thề xả thân vì sơn hà xã tắc.

Nhạc sĩ - nhà soạn nhạc Lưu Quang Minh nhận định "Tráng sĩ ca" là bài hát thú vị khi khoảng âm không rộng, phần điệp khúc giống như cuộc chuyện trò giữa các tráng sĩ, không hô hào, không căng thẳng nhưng vẫn hào hùng. “Đây là một tính toán rất hợp lý của nhạc sĩ Quốc Trung”, anh phân tích.

Theo “đơn đặt hàng” của nhà sản xuất, "Tráng sĩ ca" cần một đoạn đồng ca của dàn tráng sĩ. Nhạc sĩ Quốc Trung lựa chọn phần điệp khúc mộc mạc, dễ hát cho nội dung này. Thú vị một điều, đoạn nhạc được anh hoàn thiện trên chuyến bay từ Milan, Ý tới Montreal, Canada. Với anh, cái khó ở đây là dung hòa thông điệp của đạo diễn với cảm xúc tổng thể của một ca khúc độc lập. Đổi lại, anh rất vui khi "Tráng sĩ ca" mang đến nhiều cảm xúc cho các diễn viên tại phòng thu.

Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan vui đùa trên trường quay

Sau hơn 20 năm giã từ ánh đèn sân khấu và vai trò ca sĩ, Johnny Trí Nguyễn và Hứa Vĩ Văn mới trở lại phòng thu, thực hiện một sản phẩm âm nhạc. Hứa Vĩ Văn chia sẻ: “Cảm giác ấy đưa mình trở lại khoảng thời gian A80 – một quãng ký ức rất đẹp trong hành trình làm nghề. Có lẽ vì thế mà lần cất giọng này mang đến cho mình nhiều cảm xúc hơn mình tưởng. Mình cảm nhận được sự phóng khoáng và khí khái mà 'Tráng sĩ ca' mang lại. Và mình nghĩ đó cũng chính là tinh thần của bộ phim”.

Nam diễn viên cho rằng không gì phù hợp hơn khi chính những diễn viên đã sống cùng từng nhân vật, từng phân cảnh và cả hành trình của bộ phim là những người cất lên bài hát chủ đề. Khi đó, cảm xúc sẽ chân thật hơn và tinh thần của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh cũng được truyền tải trọn vẹn hơn đến khán giả.

Với NSND Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Đăng Trần, buổi thu âm 'Tráng sĩ ca' đặc biệt không kém, bởi lần đầu họ được hát nhạc của bộ phim họ đóng. Ngoài việc kể chuyện bằng diễn xuất hình thể, tâm lý và võ thuật, họ có thêm cơ hội gửi gắm cảm xúc của mình về câu chuyện huyền sử qua âm nhạc.

Anh tài Đông Hùng tiết lộ, anh đã mong muốn được góp một phần sức lực cho dự án

Không cố gắng hát như một ca sĩ, Tuấn Trần đưa vào câu hát cảm xúc của nhân vật. Ekip cũng động viên anh giữ sự mộc mạc và chân thật nhất. Hai ngày thu âm, có những đoạn thu đi thu lại khá nhiều lần chỉ để tìm đúng cảm xúc, nhưng khi nghe thành phẩm, anh cảm thấy xứng đáng.

Nối tiếp teaser trailer và trailer chính thức đầy bi tráng, OST "Tráng sĩ ca" được kỳ vọng mang đến cho khán giả thêm những cái nhìn ban sơ về câu chuyện huyền sử trên màn ảnh rộng, khơi gợi tinh thần hùng tráng của "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".

Phim phát hành dưới định dạng IMAX, có suất chiếu sớm từ 18h ngày 26/8, khởi chiếu chính thức từ ngày 28/8.