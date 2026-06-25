Nhiều mác xe có doanh số đầu bảng vẫn mạnh tay khuyến mại

ANTD.VN - Dù chưa đến tháng Bảy âm lịch nhưng các dòng xe từ bán chạy nhất SUV đô thị đến sedan đầu bảng về doanh số bán ra cũng đua nhau tăng khuyến mại, giảm giá bán để đẩy doanh số.

SUV đô thị mạnh tay khuyến mại

Với dòng SUV đô thị đang "ăn khách", một loạt các tên tuổi quen mặt, thường xuyên góp mặt trong TOP 10 dòng xe xăng bán chạy nhất cũng đang vào cuộc đua khuyến mại, giảm giá bán.

Dù là một trong những mẫu xe gầm cao hạng B bán chạy nhất thị trường song tháng 6, Mitsubishi Xforce vẫn được hãng ưu đãi giá mạnh, từ 45 - 55 triệu đồng.

Theo đó, Mitsubishi Xforce hiện bán ra 3 phiên bản tại Việt Nam. Trong đó, Xforce GLX tiêu chuẩn được gói ưu đãi tài chính 45 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 560 triệu đồng.

Giảm giá mức 47 triệu đồng cao hơn áp dụng cho Xforce Luxury, giúp giá bán phiên bản này thực tế xuống chỉ còn 618 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce bản GLX cao cấp nhất được ưu đãi 55 triệu đồng, giá còn 665 triệu đồng.

Yaris Cross liên tiếp đứng đầu bảng dòng xe xăng bán ra nhưng cũng mạnh tay khuyến mại

Tuy nhiên dù mức giảm giá mạnh song sau ưu đãi, giá xe vẫn được xem tương đối cao trong phân khúc gầm cao hạng B tại Việt Nam. Đối thủ lớn nhất của Xforce là Toyota Yaris Cross cũng được hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 6, đưa giá khởi điểm thực tế xuống thấp.

Theo đó, trong tháng 6, Toyota Yaris Cross được chính hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Khách hàng mua Yaris Cross sẽ được nhận hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ, tương đương 33 triệu đồng với phiên bản xăng và 37 triệu đồng với phiên bản hybrid. Điều này đưa giá bán của Yaris Cross máy xăng thực tế còn 617 và bản hybrid là 691 triệu đồng.

Đáng chú ý, hai bản xăng và hybrid của Yaris Cross không chênh lệch nhau về trang bị mà chỉ khác hệ truyền động. Vậy nên, bản máy xăng duy nhất của Yaris Cross tại Việt Nam cũng có thể coi là bản máy xăng cao nhất của mẫu xe này.

So với Mitsubishi Xforce Ultimate cũng dùng động cơ đốt trong thuần, giá xe Yaris Cross máy xăng tốt hơn rất nhiều. Điều này có thể lý giải vì sao doanh số từ đầu năm của Yaris Cross đang bỏ xa Mitsubishi Xforce.

Tương tự cũng trong tháng 6, Hyundai Thành Công (HTV) triển khai chương trình giảm giá tới 65 triệu đồng với Creta.

Với chương trình ưu đãi này, giá xe Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn hiện chỉ còn 534 triệu đồng, thấp hơn các đối thủ Nhật, Hàn cùng phân khúc. Giá bán tốt, thiết kế đẹp khiến Creta giữ vị trí mẫu xe Hyundai bán chạy nhất Việt Nam từ đầu năm 2026.

Theo HTV, tính từ đầu năm 2026, Hyundai Creta bán được tổng cộng 3.884 xe, đứng thứ tư phân khúc xe gầm cao hạng B tại Việt Nam.

Honda HR-V bản G trong tháng 6 được hãng tăng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên 100% thay vì 50%. Chính sách này được áp dụng đến hết tháng 6/2026.

Honda Việt Nam (HVN) cho biết, hãng và các nhà phân phối tiến hành điều chỉnh chính sách khuyến mại tháng 6 dành riêng cho mẫu xe HR-V phiên bản G. Chương trình được tính toán dựa trên mức lệ phí trước bạ 10% và thời gian áp dụng kéo dài đến hết ngày 30/6.

Omoda C5 hiện có giá bán rất thấp nhưng người dùng vẫn e ngại vì thị trường xe hiện quá nhiều lựa chọn

Trong tháng 6/2026, Omoda & Jaecoo (O&J) Việt Nam đã thông báo việc ưu đãi bằng hình thức tặng nhiên liệu với dòng xe C5. Theo đó, khách hàng mua Omoda C5 được hỗ trợ 3 - 5 năm miễn phí xăng xe cùng lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng đầu, cùng gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng.

Omoda C5 hiện có 4 phiên bản bao gồm Luxury, Sport, Premium và Flagship với giá bán sau ưu đãi chỉ từ 469.100.000 đồng. Bản C5 Sport vừa ra mắt được hỗ trợ 5 năm miễn phí xăng (tương đương 69,9 triệu đồng). Giá bán thực tế sau khi tính ưu đãi chỉ còn 479,1 triệu đồng.

Sedan hạng B cũng gia nhập cuộc đua

Tương tự, các dòng sedan trong tháng 6 cũng đang được các hãng mạnh tay khuyến mại.

Toyota Vios đang là dòng sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam và phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe này đã đạt 4.113 xe bán ra sau 5 tháng đầu năm 2026, vượt qua mọi mẫu xe sedan khác dù Toyota Vios đã bước vào vòng đời cuối cùng.

Toyota Vios có mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 6 từ nhà sản xuất

Trong tháng 6/2026, Toyota Vios nhận ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của thương hiệu Nhật Bản với mức quy đổi tiền mặt 23 - 27 triệu đồng tuỳ phiên bản. Sau ưu đãi, giá xe Toyota Vios 1.5 E-MT còn 435 triệu đồng, 1.5 E-CVT còn 463 triệu đồng và 1.5 G CVT là 518 triệu đồng.

Honda City vẫn đang giữ phong độ khá ổn định khi đạt doanh số 2.610 xe bán ra kể từ đầu năm 2026, đứng thứ 2 phân khúc. Tuy nhiên, thời điểm này, khách hàng mua Honda City nhận ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ (mức lệ phí trước bạ 10%).

Sau ưu đãi, Honda City G giá 450 triệu đồng, bản L giá 486 triệu đồng và City RS giá 513 triệu đồng.

Trong dòng Sedan giảm giá tháng 6 thì Hyundai Accent có mức giảm cao nhất với mức ưu đãi lên đến 80 triệu đồng.

Trong phân khúc sedan hạng B, Hyundai Accent chính là mẫu xe đang “tụt dốc không phanh” ở Việt Nam. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2026, TC Motor mới chỉ bán được 1.885 xe Hyundai Accent, doanh số này thậm chí chỉ ngang 1 tháng bán xe ở thời kỳ đỉnh cao.

Điều này cũng dễ hiểu khi nhà sản xuất mạnh tay khuyến mại cho dòng xe này trong tháng 6.