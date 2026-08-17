Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ mầm non

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH Khu vực số 36 đã trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn các em nhỏ tìm hiểu về công việc của người lính cứu hỏa, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, gần gũi với lứa tuổi, các em được làm quen với những kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ và cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm, hào hứng của các em là hoạt động tham quan xe chữa cháy và tìm hiểu các trang thiết bị chuyên dụng. Các cán bộ, chiến sĩ tận tình giới thiệu công dụng của từng loại phương tiện, đồng thời giúp các em có thêm hiểu biết về môi trường, công việc đặc thù của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH Khu vực số 36 giới thiệu phương tiện, trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các em nhỏ.

Đặc biệt, chương trình dành nhiều thời gian để các em trực tiếp trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH dưới sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của cán bộ, chiến sĩ. Các em được hướng dẫn trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy, làm quen với trang phục, thiết bị bảo hộ của người lính cứu hỏa và thực hành một số kỹ năng cứu nạn, cứu hộ phù hợp với lứa tuổi.

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn trẻ trải nghiệm kỹ năng cứu nạn, cứu hộ bằng dây, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành.



Trong đó, hoạt động trải nghiệm mặc trang phục bảo hộ, đeo thiết bị bảo vệ và thực hành kỹ năng cứu hộ bằng dây đã tạo sự thích thú, phấn khởi cho các em. Qua từng nội dung trải nghiệm, cán bộ, chiến sĩ vừa hướng dẫn kỹ năng, vừa giúp các em hình thành tâm lý bình tĩnh, không hoảng loạn khi gặp tình huống nguy hiểm.

Các em nhỏ trải nghiệm trang thiết bị bảo hộ, mặt nạ phòng độc và thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành chữa cháy với bình chữa cháy dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ. Những trải nghiệm thực tế, phù hợp với lứa tuổi không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn giúp các em ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, từ đó từng bước hình thành ý thức chủ động phòng tránh các nguy cơ cháy, nổ.

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn trẻ thực hành sử dụng bình chữa cháy dưới sự giám sát, hỗ trợ trực tiếp.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, Đội CC và CNCH Khu vực số 36 mong muốn đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với trẻ em, giúp các em bước đầu nhận biết những nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống; biết cách báo động, tìm người lớn hỗ trợ và thực hiện các kỹ năng thoát nạn cơ bản khi có cháy, nổ hoặc sự cố xảy ra.

Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm PCCC và CNCH cho trẻ mầm non cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Đội CC và CNCH Khu vực số 36 nhằm cụ thể hóa việc thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động, trong đó có tiêu chí “Gần dân nhất”. Với đặc thù công tác PCCC và CNCH gắn trực tiếp với đời sống, tính mạng, tài sản của Nhân dân, việc chủ động đến với các cơ sở giáo dục, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức trải nghiệm cho trẻ em chính là cách làm cụ thể để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa công tác phòng ngừa đến gần hơn với cơ sở, gần hơn với Nhân dân.

Qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH gần gũi, tận tình hướng dẫn các em nhỏ không chỉ góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng PCCC mà còn củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Mỗi buổi tuyên truyền, mỗi hoạt động trải nghiệm chính là một cầu nối để đưa công tác PCCC đến gần hơn với từng cơ sở, từng gia đình, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng thực chất, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH Khu vực số 36 chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ sau chương trình tuyên truyền, trải nghiệm PCCC và CNCH.

Thời gian tới, Đội CC và CNCH Khu vực số 36 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn; chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, qua đó cụ thể hóa tiêu chí “Gần dân nhất”, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.