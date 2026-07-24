Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ

ANTD.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ.

Nội dung công điện thể hiện, vào hồi 06h00 ngày 24/7/2026, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,40m, mực nước hạ lưu 50,41m, lưu lượng về hồ 2.040 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 708,93 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 16h00 ngày 24/7/2026;

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai).

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông: cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản;

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ.