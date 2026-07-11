Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên dương đoàn cứu nạn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tại Venezuela

ANTD.VN -Sáng 11-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Tại buổi lễ, Thủ tướng khẳng định, hoạt động cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo không chỉ thể hiện năng lực, bản lĩnh của lực lượng vũ trang Việt Nam mà còn lan tỏa hình ảnh một đất nước nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Sau hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế đặc biệt tại Venezuela, mỗi người đều mang về niềm tự hào khi góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và giàu nghĩa tình

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tham gia đoàn công tác cùng Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao các phần thưởng cao quý cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, điều phối và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Hình ảnh Việt Nam tỏa sáng giữa tâm chấn thảm họa

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về Tổ quốc an toàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ tuyên dương

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia từng trải qua chiến tranh và nhiều thiên tai khốc liệt nên thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự sẻ chia quốc tế trong những thời khắc khó khăn nhất. Chính vì vậy, khi đất nước đã có điều kiện, năng lực và vị thế mới, Việt Nam luôn chủ động tham gia giải quyết những vấn đề chung của nhân loại, thể hiện tinh thần trách nhiệm của một thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế.

Theo Thủ tướng, nhiều năm qua, ngay sau khi các quốc gia xảy ra thảm họa, Việt Nam đều nhanh chóng cử lực lượng cùng phương tiện, trang thiết bị hiện đại tới hỗ trợ. Những đoàn cứu hộ của Việt Nam luôn để lại dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và lòng nhân ái.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an tại buổi lễ

Đánh giá về chuyến công tác tại Venezuela, Thủ tướng khẳng định những kết quả mà đoàn đạt được đã được Chính phủ, nhân dân Venezuela và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá rất cao. Đặc biệt, Quyền Tổng thống Venezuela đã trực tiếp tới doanh trại đoàn công tác để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời trao nhiều phần thưởng cao quý cho Việt Nam.

"Đây không chỉ là vinh dự của các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể tại lễ tuyên dương

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đã dành những lời biểu dương sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại vùng tâm chấn.

"Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình", Thủ tướng xúc động phát biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân

Theo Thủ tướng, từ thành công của sứ mệnh lần này, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng hình ảnh một quốc gia "tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc", qua đó đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Tinh thần thép của người chiến sĩ Công an Việt Nam

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an cho biết, toàn đoàn đã quán triệt nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trước khi lên đường; tuyệt đối tuân thủ các quy định về kỹ thuật, chiến thuật, an toàn và chế độ thông tin trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, yêu cầu bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong từng nhiệm vụ. Tuy nhiên, với quyết tâm cứu được nhiều nạn nhân nhất có thể, các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại hiểm nguy, bền bỉ làm việc tại những hiện trường đặc biệt nguy hiểm.

Nhiều khu vực tìm kiếm là các tòa nhà cao tầng đổ sập, kết cấu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Có những vị trí mà trước đó nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã phải rút lui vì lo ngại nguy hiểm, nhưng lực lượng cứu hộ Việt Nam vẫn kiên trì tiếp cận, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Thủ tướng Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu chúc mừng những thành tích đáng tự hào của đoàn công tác

Tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và tính chuyên nghiệp của đoàn công tác đã nhận được sự trân trọng đặc biệt từ chính quyền và người dân Venezuela.

Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc đó, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể đoàn, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" dành cho đội chó nghiệp vụ.

Sau hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế đặc biệt tại Venezuela, mỗi người đều mang về niềm tự hào khi góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và giàu nghĩa tình

Những chiến sĩ trong lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an nhân dân đã không quản hiểm nguy, chạy đua với thời gian giữa đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân sau trận động đất lịch sử tại Venezuela

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về trong niềm tự hào của đồng đội và nhân dân

Những chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela dự lễ tuyên dương với niềm tự hào sau hành trình đầy thử thách

Tinh thần dũng cảm, chuyên nghiệp và trách nhiệm của lực lượng cứu nạn Việt Nam đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân Venezuela

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác cũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trực tiếp là Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang. Đây là nguồn động viên to lớn để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bền bỉ chạy đua với thời gian, góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương của nhân dân Venezuela.

Khép lại sứ mệnh tại Venezuela, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam không chỉ mang về những thành tích đáng tự hào, mà còn mang theo sự trân trọng, biết ơn của bạn bè quốc tế. Hành trình ấy tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần nhân văn của lực lượng vũ trang Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế, đúng như thông điệp mà Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc.

Sau trận động đất kép đặc biệt nghiêm trọng tại Venezuela, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã quyết định cử đoàn cứu nạn gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam, cùng 10 quân khuyển, cảnh khuyển và nhiều trang thiết bị hiện đại sang hỗ trợ nước bạn.

Trong điều kiện thời gian chuẩn bị rất ngắn, môi trường làm việc khắc nghiệt, liên tục đối mặt nguy cơ dư chấn và sập đổ thứ cấp, đoàn công tác vẫn kiên cường bám trụ hiện trường, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân và triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Kết quả, đoàn đã phối hợp tìm kiếm, đưa ra và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định thêm 46 vị trí có nạn nhân để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục xử lý; trao tặng 5,6 tấn hàng viện trợ thiết yếu; quyên góp, ủng hộ 15.000 USD từ tiền công tác phí và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 132 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.