Khắc ghi lời thề son sắt, tiếp bước truyền thống anh hùng

Hoạt động là đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026) và tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam - Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa, báo công trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ

Tại Đài tưởng niệm Anh hùng, Liệt sĩ Công an thành phố Hà Nội, trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và báo công trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ.

Đoàn tham quan, học tập tại Bảo tàng Công an Thành phố Hà Nội

Sau lễ dâng hương, Đoàn đã tham quan Bảo tàng Công an Hà Nội, tìm hiểu những tư liệu, hiện vật quý giá tái hiện chặng đường hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô qua các thời kỳ.

Nằm trong chuỗi hoạt động, đoàn công tác tiếp tục trải nghiệm không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”. Tại đây, chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng An ninh nhân dân dưới cờ Đảng quang vinh đã được tái hiện sinh động thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối liền mạch Quá khứ - Hiện tại - Tương lai.

Cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội tham quan triển lãm chuyên đề “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”

Đặc biệt, đoàn cũng trực tiếp tìm hiểu các trạm thông tin - trải nghiệm như: “Bức tường an ninh mạng”, “Vì hòa bình thế giới”, “Pháp luật nghiêm minh”, “Chuyển đổi số trên lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh – Vì Nhân dân phục vụ”...

Qua các không gian trải nghiệm, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được bồi đắp niềm tự hào truyền thống; đồng thời cập nhật những kiến thức thiết thực về bảo vệ an ninh quốc gia, nhận diện, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.

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