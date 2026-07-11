Bản hùng ca 80 năm An ninh Công an nhân dân viết bằng lòng trung thành vô hạn

ANTD.VN - Sáng 11/7, tại Thủ đô Hà Nội, trong không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gắn lên lá cờ truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân phần thưởng cao quý - Huân chương Sao Vàng lần thứ 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND qua các thời kỳ những tình cảm trân trọng, thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, hết sức phục vụ nhân dân

Đánh giá về chặng đường lịch sử đầy tự hào của lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: 80 năm đồng hành cùng đất nước, qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn thử thách, lực lượng ANND đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Toàn lực lượng luôn kiên định vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

"Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng ANND luôn một lòng một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hoạt động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước - Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân

Những chiến công hiển hách của lực lượng đã bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc, là "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Với những cống hiến đặc biệt to lớn đó, lực lượng ANND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng ba Huân chương Sao Vàng, 10 Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng hàng nghìn huân, huy chương các loại. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lần này, lực lượng tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ rõ: "Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, lòng trung thành tuyệt đối, sự hy sinh thầm lặng vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng cao cả của lực lượng An ninh nhân dân."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy lịch sử của lực lượng ANND là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng là vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo những định hướng quan trọng với lực lượng An ninh nhân dân trong kỷ nguyên mới



Trận tuyến không giới hạn...

Bên cạnh việc tôn vinh chặng đường vẻ vang, thầm lặng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn định hình những thách thức cực kỳ mới mẻ và phức tạp của thời đại. Thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh với ba cuộc khủng hoảng đồng thời về trật tự thế giới, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược, tác động trực tiếp nhiều mặt đến an ninh quốc gia Việt Nam.

"Bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới", người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ rõ. Các yếu tố tác động đến an ninh không chỉ diễn ra từ bên trong hay bên ngoài như trước đây mà còn từ các không gian mới: không gian tầm thấp, khoảng không vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển và đáy đại dương. Cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều hình thái mới như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thương mại.

Bên cạnh an ninh truyền thống và phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp như tấn công mạng, thao túng thông tin, phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... ngày càng hiện hữu rõ nét. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh.

Ở trong nước, thực tế đó đòi hỏi lực lượng phải bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong một thế giới chuyển động từng giờ; yêu cầu mở rộng bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, tăng cường bảo vệ người dân ở trong và ngoài nước; điều chỉnh tư duy, biện pháp và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ.

Việc bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh thông tin, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu, dữ liệu và hạ tầng số quốc gia, bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền dữ liệu trong bối cảnh xác lập mô hình phát triển mới của đất nước với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính đang đặt ra nhiệm vụ rất mới, rất thách thức nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng ANND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu đại diện lực lượng An ninh nhân dân

Bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa

Để hoàn thành trọng trách lớn lao trước bước ngoặt lịch sử của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp giao 5 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu lực lượng ANND phải tập trung thực hiện quyết liệt:

Một là, thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Nhiệm vụ bảo vệ không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng ra bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. Trong đó, an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu; an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu có sự dịch chuyển mạnh mẽ: kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống; từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ; từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông. Quyết không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng biến thành những tổn thất chiến lược, đồng thời tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể. Lực lượng ANND cần phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới; khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

Hai là, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu thì an ninh đến đó". Lực lượng ANND phải bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới. Tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, vừa đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức. Chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân; phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực, phương án sẵn sàng ứng phó có hiệu quả.

Ba là, đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp, phản động. Cần đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, các đối tượng phản động chống đối trọng điểm kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ. Đánh địch theo phương châm "an ninh chủ động", bóc gỡ ngay từ trong trứng nước. An ninh đối ngoại và an ninh nội địa phải luôn quán xuyến chặt chẽ cả trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại. Nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo lực lượng an ninh phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong công tác an sinh xã hội, giải quyết tận gốc rễ những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh. Lực lượng cần thực hiện tốt chính sách an sinh, chăm lo, hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo dựng nền tảng vững chắc cho một nền an ninh bền vững.

Bốn là, xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh ở tầm cao mới. Chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực và toàn cầu, tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy cao độ cơ chế hợp tác an ninh để xác lập vai trò dẫn dắt và điều phối trong hoạt động phòng ngừa xung đột, kiểm soát khủng hoảng trong khu vực. Thực hiện nhiệm vụ "đi trước, mở đường" góp phần tranh thủ tối đa nguồn lực, điều kiện bên ngoài cho phát triển bền vững, nâng cao uy thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Việt Nam cần phát huy vai trò trung gian hòa giải trên các lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng, giữ gìn hòa bình, hợp tác tiểu vùng Mê Công; tiếp nối những thành công của Công ước Hà Nội để thúc đẩy thiết lập các quy tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), không gian mạng, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới của ASEAN; thúc đẩy các cơ chế hợp tác về chuẩn mực an toàn và đạo đức trong phát triển khoa học công nghệ, lấy con người làm trung tâm của các công nghệ mới. Đặt các trung tâm điều phối khu vực tại Việt Nam như Trung tâm Điều phối An ninh mạng ASEAN; tiếp tục mở rộng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, củng cố vành đai bảo vệ an ninh quốc gia và xử lý các yếu tố phức tạp từ bên ngoài biên giới lãnh thổ, tăng cường bảo vệ lợi ích của Việt Nam ở nước ngoài.

Năm là, xây dựng lực lượng ANND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lực lượng ANND phải phấn đấu đi đầu trong CAND về đích hoàn thành các mục tiêu xây dựng lực lượng đã được xác định. Người cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng; có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số. Bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ và tích cực phát huy vai trò của các cựu công an nhân dân, nguyên là lãnh đạo, cán bộ an ninh trong bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn cách mạng mới.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định toàn lực lượng xin hứa sẽ dốc toàn tâm toàn lực thực hiện bằng được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Lời thề quyết tâm thực thi mệnh lệnh chiến lược

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn thể lực lượng CAND, lực lượng ANND, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, niềm xúc động, tự hào trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - nhà lãnh đạo xuất sắc trưởng thành từ lực lượng An ninh nhân dân, người đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng xây dựng, hoàn thiện nghệ thuật an ninh bách thắng của Việt Nam, luôn dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm và sự quan tâm chăm lo đặc biệt cho lực lượng.

Nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang dõng dạc tuyên thệ trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và toàn thể nhân dân: Lực lượng An ninh nhân dân xin hứa sẽ dốc toàn tâm, toàn lực thực hiện bằng được các chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, toàn lực lượng xin hứa sẽ dốc toàn tâm toàn lực thực hiện bằng được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới; quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng cam kết mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó", bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới...

Toàn lực lượng cũng quyết tâm xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh ở tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu; đồng thời dốc sức xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất" để mãi mãi xứng đáng là "thanh bảo kiếm" hộ quốc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...