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Đón những “anh hùng” cứu hộ Việt Nam trở về từ tâm chấn động đất kép Venezuela

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Lam Thanh - Chu Hương

ANTD.VN - Đúng 23 giờ 15 phút, ngày 10/7, chuyến bay đặc biệt chở 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn cứu nạn, cứu hộ Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình gần 2 tuần thực hiện sứ mệnh quốc tế đầy quả cảm tại Venezuela.

Có mặt tại sân bay để đón đoàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đông đảo các đoàn đại biểu thuộc 2 lực lượng đã dành cho những cán bộ, chiến sĩ trở về sự đón tiếp trang nghiêm và ấm áp nhất. Những bó hoa tươi thắm được trao tay thay lời tri ân gửi đến những "chiến binh" quả cảm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 8/7, chuyến bay đặc biệt đã cất cánh từ sân bay Nội Bài sang Venezuela đón Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành sứ mệnh cứu trợ người dân nước bạn sau thảm họa động đất.

Trong tổng số 124 chiến sĩ của đoàn, Công an Hà Nội đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ cốt lõi tại hiện trường.

Sau gần 2 tuần nỗ lực xuyên đêm trong các đống đổ nát, đoàn Việt Nam đã tìm thấy 57 nạn nhân, tiến hành bàn giao cho chính quyền Venezuela.

Bên cạnh công tác tìm kiếm, các chiến sĩ Việt Nam còn tích cực tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà và giúp đỡ người dân bản địa di dời đồ đạc, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), sau khi cùng lực lượng sở tại rà soát kỹ lưỡng và phía Venezuela tuyên bố dừng tìm kiếm, Đoàn Việt Nam đã chính thức khép lại nhiệm vụ.

Sau đây là những hình ảnh tại sân bay Nội Bài

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Chuyến bay đặc biệt chở 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn cứu nạn, cứu hộ Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài
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Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam từ Venezuela trở về
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Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa các thành viên trong đoàn
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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội thăm hỏi, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia Đoàn cứu nạn, cứu hộ
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Việc cử lực lượng Quân đội và Công an sang Venezuela không chỉ là hoạt động hỗ trợ nhân đạo đơn thuần mà còn thể hiện Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm, luôn sẵn sàng chung tay ứng phó với các thảm họa toàn cầu trên tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nhân văn
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Nhiệm vụ tại Venezuela tiếp tục chứng minh lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam đã làm chủ nhiều trang thiết bị hiện đại, phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an và Quân đội, sử dụng thành thạo chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm, radar xuyên tường... Những kinh nghiệm tích lũy từ Thổ Nhĩ Kỳ (2023), Myanmar (2025) được phát huy hiệu quả, cho thấy Việt Nam đủ khả năng tham gia các chiến dịch cứu hộ quốc tế quy mô lớn

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Từ khóa:

#Đoàn cứu nạn #cứu hộ Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam #đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam sang Venezuela #Công an Hà Nội cứu nạn cứu hộ tại Venezuela

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