Lực lượng An ninh Công an nhân dân đón nhận Huân chương Sao vàng: Có những sự hy sinh lặng lẽ không bao giờ được biết

ANTD.VN - Sáng 11/7, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND) (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an;

Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng ANND phụng dưỡng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng ANND, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng ANND qua các thời kỳ; thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an; thân nhân các đồng chí Anh hùng Lực lượng vũ trang thuộc lực lượng ANND đã từ trần…

Khúc tráng ca từ 29.200 ngày đêm thầm lặng

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Công an Trung ương, lãnh dạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã cùng các đại biểu ngược dòng thời gian, nhìn lại chặng đường đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của lực lượng.

80 năm trước, ra đời trong bão táp của Cách mạng Tháng Tám, khi chính quyền non trẻ đứng trước thế "ngàn cân treo sợi tóc", lực lượng ANND đã lập nên chiến công hiển hách: Khám phá, đập tan tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946.

Chiến công oanh liệt này đã bẻ gãy sự liên kết giữa các thế lực nội gián và giặc ngoại xâm, cứu nguy cho chính quyền cách mạng sơ khai, mở ra trang sử vàng chói lọi và ngày 12/7/1946 là Ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam anh hùng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những bước chân của chiến sĩ an ninh đã in dấu trên khắp các chiến trường. Từ những cuộc đấu trí nghẹt thở bắt gọn các toán gián điệp, biệt kích trong rừng sâu miền Bắc thời chống Pháp; đến những ngày bám đất, bám dân, dựng xây thế trận lòng dân vững chắc ngay trong lòng địch ở miền Nam thời chống Mỹ.

Những chiến công thầm lặng ấy đã góp phần đập tan các âm mưu hậu chiến, giữ vững an toàn cho các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngày hội thống nhất non sông.

"80 năm là 29.200 ngày đêm. Đó là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng xúc động chia sẻ.

"Có những chiến công làm nên những trang sử vàng của dân tộc được nhân dân ghi nhớ và lịch sử tôn vinh. Nhưng có những chiến công mãi lặng thầm, có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng xúc động nói.

Chính những cống hiến âm thầm, không đòi hỏi vinh danh ấy đã hun đúc nên bản sắc, soi sáng lý tưởng cho các thế hệ tiếp bước trên con đường bảo vệ Tổ quốc.

Những tiết mục sử thi nghệ thuật ấn tượng tại lễ kỷ niệm

Đi trước mở đường, kiến tạo phát triển

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, theo đồng chí Thứ trưởng, trận tuyến của lực lượng ANND không còn tiếng súng nhưng chưa bao giờ bớt đi sự cam go. Từ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế đến mặt trận không gian mạng đầy biến động, lực lượng ANND luôn chủ động nhận diện đối tác, đối tượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh một tư duy mang tính bước ngoặt về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, bám sát định hướng của Đại hội XIV của Đảng. Lần đầu tiên, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định được Đảng ta đặt lên vị trí hàng đầu trong mục tiêu phát triển.

Trong một thế giới biến động nhanh chóng với những thách thức phi truyền thống đan xen, bảo vệ an ninh quốc gia không còn dừng lại ở thế phòng ngự, giữ vững thành quả cách mạng từ cơ sở, mà phải chủ động đi trước một bước.

Các đại biểu dự buổi lễ

"Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ thách thức từ sớm, từ xa; mà phải đi trước, biến nguy thành cơ, kiến tạo phát triển, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các quyết sách và mục tiêu chiến lược của Đảng", Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.

Sứ mệnh mới đòi hỏi lực lượng ANND phải tiếp tục tinh gọn, mạnh mẽ, sắc bén; chủ động thiết lập vành đai an ninh từ xa cả trên thực địa lẫn không gian số; đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc đó, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, lực lượng ANND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ tư. Đây là minh chứng cho niềm tin yêu tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng.

Trải qua 8 thập kỷ rèn lửa, mỗi cán bộ, chiến sĩ ANND hôm nay nguyện tiếp tục kế thừa ngọn đuốc truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trí tuệ sắc bén, xứng đáng là "thanh bảo kiếm" hộ quốc, "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Đường Minh Hưng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tổng Cục phó Tổng cục An ninh chia sẻ tại buổi lễ

"Sợi chỉ đỏ" nối liền các thế hệ anh hùng

Trong khán phòng trang nghiêm của lễ kỷ niệm, những giây phút xúc động nhất chính là khi tiếng lòng của hai thế hệ đại diện cho quá khứ hào hùng và tương lai bứt phá của lực lượng được cất lên.

Khi Trung tướng Đường Minh Hưng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tổng Cục phó Tổng cục An ninh bước lên bục phát biểu, cả hội trường lặng đi. Mái đầu đã bạc trắng sau hơn nửa đời người cống hiến trên trận tuyến thầm lặng, giọng ông trầm ấm nhưng đầy kiêu hãnh. Ông nhìn xuống những hàng ghế, nơi những đồng đội cũ tóc đã pha sương và những chiến sĩ trẻ măng đang chỉnh tề trong sắc phục an ninh.

"Mỗi mái đầu bạc ở đây là một câu chuyện, mỗi ánh mắt là một ký ức", vị tướng già rưng rưng xúc động. Ông chia sẻ rằng phía sau sự bình yên của đất nước là những cuộc đấu trí, đấu lực, đấu pháp nghẹt thở, những đêm trắng bám địa bàn và những hy sinh chưa bao giờ được đưa lên mặt báo. Nhưng chưa một ai nao núng, chùn bước.

"Phần thưởng lớn nhất của người chiến sĩ An ninh không phải là sự tôn vinh, mà là được nhìn thấy đất nước bình yên, nhân dân được sống trong môi trường hòa bình, ổn định và phát triển... Thế hệ chúng tôi rồi cũng sẽ dần lùi vào ký ức của lịch sử. Mong muốn của chúng tôi không phải là tên tuổi mình được nhắc nhớ, mà là được thấy lớp cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục gìn giữ danh dự của người chiến sĩ ANND, tiếp nối truyền thống bằng trí tuệ, bản lĩnh và những cống hiến mới", Trung tướng Đường Minh Hưng nhắn nhủ đầy tâm huyết.

Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên - cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thay mặt thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ

Đáp lại lời gửi gắm thiêng liêng ấy, Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên - cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao bước lên với sự trang nghiêm và khát vọng của tuổi trẻ. Là người lính đứng trên mặt trận "không tiếng súng" nhưng đầy rẫy cam go của kỷ nguyên số, Thượng úy Lâm Viên bày tỏ niềm tự hào sâu sắc trước những trang sử vàng mà thế hệ cha anh đã viết bằng mồ hôi và xương máu.

"Chúng cháu nguyện sẽ là những người kỷ luật nhất trong những cán bộ Công an kỷ luật nhất, trung thành nhất trong những cán bộ Công an trung thành nhất, gần dân nhất trong những cán bộ Công an gần dân nhất", nữ sĩ quan trẻ dõng dạc tuyên thệ.

Lời hứa của tuổi trẻ an ninh hôm nay không dừng lại ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng hành động: Quyết tâm tu dưỡng bản lĩnh chính trị, tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chủ động học tập để làm chủ khoa học công nghệ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia trên cả thực địa lẫn không gian mạng, góp phần đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...