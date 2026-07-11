Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sức mạnh của quốc gia còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế

ANTD.VN -Sáng ngày 11/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất trở về nước. An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện đặc biệt này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ tuyên dương đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất

"Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Đoàn công tác của Quân đội, Công an vừa trở về từ Venezuela!

Thưa Đại biện lâm thời nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam, cùng các thành viên Đại sứ quán Venezuela!

Thưa quý đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Thủ tướng Lê Minh Hưng: "Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia"

1. Hôm nay, Chính phủ trang trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng Đoàn công tác Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, tôi nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, trở về từ đất nước Venezuela xa xôi.

Tôi xin gửi tới các đồng chí, đại biểu, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về trong niềm tự hào của đồng đội và nhân dân

Thưa các đồng chí!

2. Từng trải qua chiến tranh, thiên tai khốc liệt, nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế, Việt Nam – đất nước "sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa" thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực, vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Những năm qua, ngay sau các thảm họa thiên tai tại một số quốc gia, Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng, gửi phương tiện, trang bị và hàng hóa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, các đoàn công tác của chúng ta luôn đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn, cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình; để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp, nhân văn.

Ngay sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trên tinh thần "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế"; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã khẩn trương cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, 10 quân khuyển và cảnh khuyển, cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela kịp thời tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với các điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với bản lĩnh và ý chí quyết tâm cao, Đoàn công tác đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương...

Những việc làm đó, kết quả đó được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, Quyền Tổng thống Venezuela đã đến tận doanh trại của Đoàn công tác để biểu thị sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên Đoàn công tác.

Đây không chỉ là vinh dự của các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, các cơ quan liên quan đã chủ động tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và bảo đảm cho các hoạt động của Đoàn cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Tôi đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.

Thưa Đại biện lâm thời nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam!

3. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, một lần nữa, tôi xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ và nhân dân Venezuela. Chúng tôi coi những mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân Venezuela vừa qua cũng là những mất mát, đau thương của chính mình và tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Venezuela, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đất nước Venezuela anh em sẽ sớm vượt qua đau thương, mất mát và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

4. Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, do đó chúng ta cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Theo đó, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, nâng tầm nhận thức về công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Xác định đây là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh. Tiếp tục kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp, xử lý thảm họa…; được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành, ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.

Thứ ba, tập trung hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều phối và triển khai liên ngành. Có cơ chế điều phối thống nhất, quy trình ra quyết định nhanh, phương án huy động lực lượng rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, kịch bản cho từng loại tình huống.

Thứ tư, đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược. Chính phủ sẽ quan tâm tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Thứ năm, tăng cường huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo, huấn luyện, diễn tập. Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa.

Thứ sáu, thực hiện tốt chính sách, tôn vinh xứng đáng những tập thể, cá nhân tham gia làm nhiệm vụ, có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời, bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, thực hiện tốt chính sách hậu phương để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ bảy, làm tốt công tác thông tin đối ngoại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và chuyên nghiệp. Chúng ta cần kể đúng, kể hay, kể có chiều sâu về những việc làm tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, lan tỏa ý nghĩa của những hoạt động trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

5. Sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc.

Tôi tin tưởng, các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, trách nhiệm với bạn bè quốc tế, chuyên nghiệp trong hành động, nhân văn trong ứng xử, kỷ luật trong tổ chức và dũng cảm trong mọi hoàn cảnh.

Chúc toàn thể các đồng chí Việt Nam và các bạn Venezuela sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trân trọng cảm ơn!