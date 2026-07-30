Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP về kết quả thực hiện chuyển đổi số

ANTD.VN -Chiều 30-7-2026, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban chỉ đạo 57) CATP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo 57, chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện các phòng chức năng CATP; đại diện Tổng Công ty viễn thông Mobifone; Công ty cổ phần giải pháp số Mobifone; Sở Khoa học Công nghệ; Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu Gtel; Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Giải pháp TFS; Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội; Công ty Cổ phần dữ liệu địa điểm và bản đồ số Quốc gia Việt Nam...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Trưởng Ban chỉ đạo 57, chủ trì hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đến điểm cầu các đơn vị trong CATP.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ: trong tháng 7, các đơn vị trong CATP đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; kịp thời tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa nhiệm vụ.

Nhiều nội dung trọng tâm đã được thực hiện đồng bộ, có kết quả rõ nét như triển khai các dự án trọng điểm về camera AI, trung tâm an ninh mạng, hạ tầng BCANet; kết nối, khai thác dữ liệu camera phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự; giám sát an ninh mạng, xử lý cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin; đưa vào sử dụng các phần mềm dùng chung của Bộ Công an và tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt, ngày 24-7-2026, Văn phòng Bộ Công an có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về kết quả chấm điểm tháng 7-2026; theo đó, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội được xếp loại mức xuất sắc.

UBND thành phố cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công an Thành phố trong tham mưu, tổ chức triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”; chủ động xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc và phối hợp các sở, ngành thực hiện 78 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026, góp phần bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai Đề án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 57 cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, và định hướng giải pháp nhanh chóng tháo gỡ.

Dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận về kết quả đạt được, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đại diện các đơn vị trình bày tham luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương, ghi nhận tinh thần chủ động của các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Để khắc phục dứt điểm các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, dự án khẩn cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong CATP, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra;

tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của CATP Hà Nội. Kế hoạch này phải gắn với vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, không để tình trạng lãnh đạo, chỉ huy trở thành điểm nghẽn trong chuyển đổi số.

Về một số giải pháp chuyển đổi số của CATP, đồng chí Giám đốc CATP giao từng phần việc cụ thể cho từng phòng theo chức năng nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ. “Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức giao ban trong nội bộ đơn vị lồng ghép các nội dung của Chuyển đổi số theo phương châm 6 rõ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.