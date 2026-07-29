Hà Nội: Tri ân văn nghệ sĩ, trí thức và nghệ nhân tiêu biểu

ANTD.VN - Chiều 29-7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu nhằm tri ân, ghi nhận những cống hiến thiết thực, đồng thời lắng nghe các ý kiến tâm huyết, những đề xuất, hiến kế trách nhiệm cho Thủ đô trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi gặp mặt các đại biểu tri thức, văn nghệ sĩ Thủ đô

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho giới tri thức, văn nghệ sĩ thủ đô đã trình bày các tham luận rất thiết thực nhằm đóng góp ý kiến trong trong định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, với truyền thống ngàn năm văn hiến, cùng sự đồng hành của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân Thủ đô, mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sẽ sớm thực hiện được.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhận định, qua báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và phóng sự “Hà Nội hôm nay - Tương lai ngày mai” được trình chiếu tại buổi gặp mặt cho thấy một bức tranh sống động về chặng đường phát triển mạnh mẽ của Thủ đô.

Mỗi thành tựu đạt được đều in đậm dấu ấn và sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các nghệ nhân. Bằng lao động sáng tạo, các trí thức, nhà khoa học, các nghệ sĩ, nghệ nhân đã tư vấn, phản biện, hiến kế cho thành phố trong xây dựng chính sách, quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố; đồng thời, bồi đắp, giữ gìn, trao truyền những tinh hoa văn hóa và căn cốt riêng có của Thăng Long - Hà Nội.

Với uy tín, trí tuệ và sức ảnh hưởng của mình, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các nghệ nhân đã góp phần vun đắp khối đại đoàn kết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo nên sức mạnh nội sinh của Thủ đô văn hiến và anh hùng. Thành phố trân trọng và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến hết sức tâm huyết, trí tuệ mà các đại biểu đã gửi đến hội nghị ngày hôm nay.

Đây là những gợi mở rất thực tế để triển khai thực hiện hiệu quả 6 nghị quyết của HĐND thành phố về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái kinh tế gắn với văn hóa, công nghiệp văn hóa; chuyển tư duy văn hóa là nền tảng tinh thần sang hành động văn hóa là nguồn lực phát triển; chuyển từ bảo tồn di sản như giữ gìn ký ức sang phát huy di sản như một tài sản sáng tạo có khả năng đóng góp vật chất vào tăng trưởng, nâng cao chất lượng sống và định vị thương hiệu của Thủ đô.

“Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ trí thức, văn nghệ sĩ và nghệ nhân đối với sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến” - Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nói.

Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng, mục tiêu trở thành thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành phố kiên định lựa chọn con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, quản trị hiện đại làm phương thức và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất cho mọi hoạt động của các cơ quan thành phố.

Trong dòng chảy phát triển đó, hơn bao giờ hết, vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân là hết sức quan trọng. Vì chỉ có tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mới có thể tạo ra tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững cho Thủ đô cũng như đất nước.

Từ nhận thức đó, thành phố đã tập trung kiến tạo môi trường thực sự thuận lợi, cởi mở, dành các nguồn lực phát triển không gian sáng tạo, không gian văn hóa để các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân sáng tạo, cống hiến...

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong thế giới rộng mở ngày nay, định hình một quốc gia, một dân tộc là bản sắc văn hóa. Sức mạnh của một đất nước không chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên sẵn có, mà từ tri thức được xây đắp bằng trí tuệ của mỗi người.

Với vị thế đặc biệt là trung tâm hội tụ văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước, Hà Nội đang tiên phong đi đầu trong kiến tạo những mô hình động lực phát triển mới. Để thực hiện được điều đó, thành phố mong muốn:

Thứ nhất, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy cao nhất trí tuệ, tâm huyết để nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô. Tham gia giải quyết 30 bài toán lớn của thành phố đã được đặt ra và giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố đã được thực hiện trong thời gian vừa qua.

Các trường, viện nghiên cứu phối hợp với thành phố để triển khai đầu tư một số phòng thí nghiệm trọng điểm, nghiên cứu công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đặc biệt đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, y tế, môi trường, vật liệu mới... Thành phố cam kết sẽ thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu, thử nghiệm với sản xuất để các sản phẩm trí tuệ được thương mại hóa, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đóng góp vào tăng trưởng của Thủ đô cũng như đất nước.

Thứ hai, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục là hạt nhân bồi đắp, giữ gìn bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội; tham gia xây dựng môi trường sống văn minh, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả không gian di sản và sinh hoạt cộng đồng như phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và nhiều thiết chế liên quan nhằm mang lại điều kiện sống về tinh thần ngày càng tốt hơn cho nhân dân Thủ đô. Trước mắt, thành phố mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai vào tháng 10 năm nay. Đồng thời, có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật để góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hướng tới mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP của thành phố.

Thứ ba, thành phố mong muốn các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân bằng uy tín, trí tuệ và ảnh hưởng của mình tiếp tục đồng hành cùng thành phố xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; tạo dựng sự đồng thuận, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm đối với Thủ đô Hà Nội. Mỗi chủ trương chỉ có thể thành công khi nhận được sự thấu hiểu, sự đồng thuận và tham gia của nhân dân. Vì vậy, tiếng nói của các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối chính quyền với nhân dân, kết nối truyền thống với hiện đại, kết nối khát vọng phát triển với những giá trị bền vững của Thăng Long - Hà Nội.

Mục tiêu cuối cùng của mọi chủ trương, chính sách phát triển là làm cho cuộc sống của người dân ngày một tốt đẹp hơn, để Hà Nội phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc, giữ được chiều sâu văn hóa và những nét đẹp riêng có của con người Hà Nội - trí tuệ, thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, phát huy cao nhất nhân tố con người, tạo động lực đổi mới sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đó cũng là phương châm hành động mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn kiên định để thực hiện. Thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất trong trọng dụng nhân tài, ưu tiên nguồn lực, mở rộng các kênh để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Thành phố trân trọng từng ý kiến tâm huyết, từng công trình nghiên cứu, từng sáng kiến, từng sản phẩm, từng nghề truyền thống được giữ gìn và trao truyền.

Với truyền thống ngàn năm văn hiến, cùng với sự đồng hành của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân Thủ đô, chúng ta tin tưởng chắc chắn sẽ sớm thực hiện được mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.