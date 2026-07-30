Chung kết Hội thao CAND ở Đà Nẵng - du khách được cưỡi ngựa, ngồi mô tô đặc chủng

ANTD.VN - Vòng Chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026 quy tụ hơn 4.700 vận động viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, tranh tài ở hàng chục nội dung. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên có các môn như bóng rổ, pickleball, võ gậy ngắn, bơi vũ trang trên mặt nước mở, bắn súng quân dụng ban đêm kết hợp quả nổ, quả khói nghiệp vụ…

Từ 29/7 đến 1/8, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên bước vào các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và đêm khai mạc. Người dân, du khách có thể đến theo dõi và gặp gỡ những lực lượng tinh nhuệ của Công an nhân dân như: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, mô tô đặc chủng CSGT, quân nhạc, trống hội, võ thuật, khí công, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, bắn súng công phá mục tiêu, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Riêng đêm 1/8, tại Công viên Biển Đông, tất cả được biểu diễn trong chương trình khai mạc chính thức. Ban Tổ chức bố trí miễn phí 4.000 chỗ ngồi phục vụ người dân và du khách theo dõi trực tiếp, khép lại bằng 15 phút pháo hoa rực rỡ bên bờ biển Đà Nẵng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV8, ANTV và các nền tảng số của Công an thành phố Đà Nẵng.

Đáng chú ý, lực lượng kỵ binh sẽ di chuyển qua cầu Rồng đến Công viên Biển Đông, lưu lại Đà Nẵng khoảng 4-5 ngày. Đặc biệt, sau mỗi buổi trình diễn người dân và du khách không chỉ được tham quan, chụp ảnh mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm cưỡi ngựa cùng lực lượng kỵ binh hoặc ngồi trên những chiếc mô tô đặc chủng phân khối lớn để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.