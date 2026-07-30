Công an Hà Nội: Chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ xa hoạt động tội phạm mua bán người

ANTD.VN - Từ thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm cho thấy, tội phạm mua bán người đang liên tục thay đổi phương thức hoạt động. Chủ động nhận diện nguy cơ, đẩy mạnh tuyên truyền và đấu tranh từ sớm là giải pháp trọng tâm được Công an thành phố Hà Nội triển khai.

Thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để phạm tội

Mua bán người là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của công dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, chuyển dịch từ những hình thức truyền thống sang lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội và các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để lừa gạt, dụ dỗ nạn nhân.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa làm giải pháp trọng tâm.

Hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7" năm 2026 với chủ đề của Liên hợp quốc "Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo", Công an thành phố Hà Nội xác định đây không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền mà còn là dịp để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người;

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; đồng thời triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Thủ đô.

Thực tiễn đấu tranh thời gian qua cho thấy, tội phạm mua bán người đang có sự thay đổi rõ nét về phương thức hoạt động. Nếu trước đây, các đối tượng chủ yếu dụ dỗ phụ nữ, trẻ em đưa qua biên giới để bóc lột sức lao động hoặc bóc lột tình dục thì hiện nay nhiều đường dây đã lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, các hội nhóm tuyển dụng việc làm để tiếp cận nạn nhân.

Ổ nhóm đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội khởi tố về hành vi chứa mại dâm và mua bán người, xảy ra tại xã Phúc Thọ (Hà Nội)

Chỉ với những lời quảng cáo "việc nhẹ, lương cao", "xuất khẩu lao động không cần trình độ", "đánh máy, chăm sóc khách hàng online", nhiều người, đặc biệt là thanh niên, lao động tự do, sinh viên đã trở thành mục tiêu của các đối tượng phạm tội.

Không ít nạn nhân sau khi bị dụ dỗ đã bị đưa sang Campuchia, Myanmar hoặc các khu vực giáp biên giới để làm việc trong các cơ sở lừa đảo trực tuyến. Tại đây, họ bị giữ giấy tờ tùy thân, quản lý nghiêm ngặt, cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; nếu không đạt "chỉ tiêu" sẽ bị đánh đập, đe dọa hoặc yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc mới được trả tự do.

Đối với Hà Nội, mặc dù không phải địa bàn biên giới, song là trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục lớn của cả nước, tập trung đông sinh viên, người lao động và người có nhu cầu tìm kiếm việc làm nên luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành địa bàn tuyển mộ của các đường dây mua bán người. Chính vì vậy, Công an thành phố Hà Nội xác định phòng ngừa xã hội là giải pháp căn cơ, lâu dài; trong đó, nâng cao nhận thức của người dân chính là "lá chắn" đầu tiên để ngăn chặn tội phạm.

Đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa

Là lực lượng chủ công, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người; tổ chức hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người; hướng dẫn Công an các đơn vị, Công an cấp xã nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tăng cường điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện các đối tượng, đường dây có dấu hiệu hoạt động mua bán người để xác lập chuyên án đấu tranh.

Song song với công tác điều tra, khám phá án, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa nghiệp vụ. Trong đó, tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như karaoke, massage, quán bar, nhà nghỉ; phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt các địa bàn, khu vực công cộng, bến xe, nhà ga, nơi tập trung đông người để phát hiện sớm các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người, cưỡng bức lao động…

Trước sự dịch chuyển của tội phạm lên môi trường số, Công an thành phố Hà Nội cũng tăng cường phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự với các đơn vị an ninh mạng, an ninh đối ngoại, quản lý xuất nhập cảnh và lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội nhằm chủ động phát hiện, bóc gỡ các tài khoản, hội nhóm tuyển dụng giả mạo;

Thu thập dữ liệu điện tử phục vụ điều tra; đồng thời ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước, VNeID để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa từ sớm các hành vi lợi dụng công nghệ cao thực hiện tội phạm.

Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng triển khai, theo đó, thay vì chỉ tuyên truyền theo hình thức truyền thống, các đơn vị đã tăng cường xây dựng video ngắn, infographic, clip cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội; đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, màn hình LED, báo chí, fanpage chính thống của lực lượng Công an; đồng thời lồng ghép tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư, doanh nghiệp, khu công nghiệp và các địa bàn có nguy cơ cao.

Nội dung tuyên truyền tập trung giúp người dân nhận diện các thủ đoạn tuyển dụng giả mạo, cảnh giác với lời mời "việc nhẹ, lương cao", hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, kỹ năng di cư hợp pháp, kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng; đồng thời cảnh báo các phương thức mới như môi giới hiến tạng trá hình, mua bán mô, bộ phận cơ thể người hoặc lợi dụng các nền tảng số để tuyển mộ nạn nhân.

Người dân cũng được khuyến khích chủ động tố giác tội phạm thông qua tổng đài 113, Tổng đài quốc gia phòng, chống mua bán người 111, tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID và các kênh thông tin chính thức của Công an thành phố.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội cũng không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia. Mới đây, Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với Tổng cục Công an quốc gia Campuchia nhằm tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, truy bắt các đối tượng truy nã, đấu tranh với các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và hỗ trợ tiếp nhận, trao trả các đối tượng, nạn nhân liên quan. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn từ gốc các đường dây lợi dụng việc tuyển dụng lao động để thực hiện hành vi mua bán người.

Chỉ huy Phòng CSHS cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống mua bán người; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản, kịp thời phát hiện, triệt xóa các đường dây hoạt động trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương và lực lượng chức năng nước ngoài trong xác minh, truy bắt đối tượng, giải cứu và hỗ trợ nạn nhân.

Cuộc đấu tranh với tội phạm mua bán người còn nhiều khó khăn, thách thức khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, triệt để lợi dụng thành tựu của công nghệ để che giấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an thành phố Hà Nội, cùng sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, thế trận phòng ngừa sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc, góp phần bảo vệ quyền con người, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và xây dựng Thủ đô an toàn, văn minh, không để tội phạm mua bán người có điều kiện hoạt động.