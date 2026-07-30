Hà Nội: Bác sĩ về công tác tại y tế cơ sở được hỗ trợ khoảng 253-530 triệu đồng/người

ANTD.VN - Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, từ 1-7-2026, thành phố bắt đầu triển khai chính sách đặc thù để thu hút bác sĩ về công tác tại y tế cơ sở, mỗi bác sĩ được hỗ trợ khoảng 253-530 triệu đồng/người…

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện phát biểu

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội ngày 29-7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết, qua tổng hợp các kiến nghị của cử tri Thủ đô chủ yếu tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm: thiếu nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ tại tuyến xã, phường; cơ chế, chính sách tiền lương, phụ cấp và thu hút nhân lực; công tác bố trí, điều động, luân phiên cán bộ y tế; cơ chế về mua sắm, thanh toán BHYT và chuyển đổi số...

Thời gian qua, Hà Nội đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số, thu hút, đãi ngộ nhân lực y tế.

Đặc biệt, ngay sau khi Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực, Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng các nghị quyết đặc thù. Trong đó, nghị quyết về thu hút bác sĩ về công tác tại y tế cơ sở quy định mức hỗ trợ từ 50 đến 100 lần mức lương tối thiểu, tương đương khoảng 253-530 triệu đồng/người, tùy trình độ chuyên môn.

Cùng đó, thành phố xây dựng cơ chế luân phiên cán bộ chuyên môn từ các bệnh viện Trung ương, bộ, ngành và bệnh viện của thành phố về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường trong thời gian từ một tháng trở lên.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, chính sách tiền lương, phụ cấp và thu nhập tăng thêm vẫn là một trong những khó khăn lớn trong thu hút nhân lực. Các cơ chế đặc thù của Hà Nội mới bắt đầu triển khai từ tháng 7-2026, trong khi các địa phương vẫn đang rà soát vị trí việc làm để xác định nhu cầu tuyển dụng.

Mặt khác, ngoài các nhiệm vụ của trung tâm y tế trước đây được chuyển về, trạm y tế còn tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới, kéo theo nhu cầu nhân lực ngày càng cao. Trong giai đoạn 2025-2026, toàn ngành cũng ghi nhận hơn 400 nhân viên y tế nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển sang khu vực y tế tư nhân, trong khi công tác tuyển dụng còn gặp nhiều khó khăn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết thêm, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trạm y tế xã, phường mới đã có quy mô, chức năng, nhiệm vụ lớn hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng mất cân đối về số lượng và cơ cấu nhân lực giữa các địa phương; chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, một số chuyên khoa còn thiếu bác sĩ.

UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ nhu cầu nhân lực tại từng trạm y tế, trên cơ sở quy mô dân số, khối lượng công việc, mô hình bệnh tật, danh mục kỹ thuật và vị trí việc làm. Kết quả rà soát sẽ là căn cứ để điều động, luân chuyển, tuyển dụng và bố trí nhân lực phù hợp, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Cùng đó, thành phố tiếp tục duy trì cơ chế các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ toàn diện cho y tế cơ sở; quy định rõ trách nhiệm của từng bệnh viện về chuyên khoa hỗ trợ, thời gian luân phiên, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo tại chỗ, bảo đảm nâng cao năng lực thực chất cho các trạm y tế.