Hà Nội ra mắt nền tảng Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin thành phần

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc ra mắt nền tảng Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin thành phần đánh dấu sự thay đổi cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền thành phố.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại Lễ ra mắt

Sáng 30-7, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết – Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương và các chủ trương của thành phố, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã chủ trì xây dựng nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử Thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường.

Đây không chỉ là bước đổi mới về công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và truyền thông của chính quyền trên môi trường số.

Đến nay nền tảng đã hình thành hệ thống thông tin điện tử thống nhất, đồng bộ, đạt hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng; riêng Cổng Thông tin điện tử thành phố trong tháng 7 ghi nhận trên 6,2 triệu lượt truy cập.

Hệ thống còn bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố được công khai trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp và báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Tiến Thiết cũng cho biết, nền tảng được tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số của Thành phố như iHanoi, HanoiWork và các hệ thống dùng chung. Thời gian tới, Văn phòng UBND Thành phố sẽ triển khai giai đoạn 2, mở rộng nền tảng đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố...

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm chia sẻ, việc nền tảng dùng chung hiện đại chính thức được Hà Nội đưa vào vận hành thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với công tác truyền thông, truyền thông chính sách và khẳng định sự minh bạch trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới của công tác quản trị đô thị. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phương thức điều hành cũng phải thay đổi. Thông tin phải được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn; những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được nắm bắt kịp thời để xử lý; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành nền tảng dùng chung không phải để thay đổi Cổng Thông tin điện tử của thành phố hay các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; mà là thay đổi cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền thành phố.

Điều này giúp lãnh đạo thành phố có thêm một kênh để theo dõi tình hình từ cơ sở; các sở, ngành và chính quyền địa phương có điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn trong cung cấp thông tin và xử lý công việc. Về phía người dân và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn khi tiếp cận thông tin chính thống và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, giá trị của nền tảng này phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; việc các phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời hơn. “Đặc biệt là khả năng giúp lãnh đạo các cấp nắm chắc tình hình để đưa ra quyết định sát với thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu thành phố hướng tới” – ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.