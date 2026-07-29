Trường hợp nào được cấp thẻ Căn cước không thời hạn trong năm 2026?

ANTD.VN - Theo quy định của Luật Căn cước 2023, công dân khi ở những độ tuổi nhất định sẽ được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng trọn đời mà không cần đổi lại.

Trong năm 2026, nhóm công dân sinh vào các năm 1966, 1967, 1968 sẽ chính thức được hưởng quyền lợi cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng trọn đời khi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới.

Những năm sinh được nhận thẻ Căn cước vô thời hạn:

Những người sinh năm 1966 bước sang tuổi 60

Những người sinh năm 1967 bước sang tuổi 59

Những người sinh năm 1968 bước sang tuổi 58

Các nhóm tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước trong năm 2026

- Người sinh năm 2012 tròn 14 tuổi

- Người sinh năm 2001 tròn 25 tuổi

- Người sinh năm 1986 tròn 40 tuổi

Để quá trình làm thẻ Căn cước diễn ra nhanh chóng, người dân hoàn toàn có thể tận dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID. Chỉ cần đăng nhập tài khoản mức độ 2, chọn mục thủ tục hành chính và tìm đến tính năng cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin.

Sau khi có mã hồ sơ trực tuyến, công dân chỉ cần mang đến điểm thu nhận đúng giờ để thực hiện bước bắt buộc là thu thập vân tay, chụp ảnh chân dung và quét mống mắt. Dữ liệu mống mắt là công nghệ bảo mật mới giúp định danh chính xác tuyệt đối.

Cuối cùng, người dân có thể linh hoạt chọn nhận thẻ ngay tại nơi làm thủ tục hoặc đăng ký bưu điện giao thẳng về nhà, tiết kiệm tối đa công sức di chuyển. Đối với thẻ cũ còn hạn, người dân vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn nếu chưa có nhu cầu trải nghiệm mẫu thẻ mới.