Đề xuất hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất sửa quy định về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo hướng giữ nguyên 75 tuổi nhận trợ cấp hưu trí như hiện hành hoặc giảm dần xuống 70 tuổi trong điều kiện phù hợp.

Bộ Nội vụ đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Tại dự thảo này, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh liên quan tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Nội vụ cho biết, Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 75 tuổi với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo thống kê của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế, sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi thì số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500 nghìn người, góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.

Tuy nhiên, con số này còn cách xa mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra. Trong khi đó, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chỉ tăng mới khoảng 100 nghìn người/năm nên nếu không có điều chỉnh chính sách thì sẽ khó hoàn thành được mục tiêu Ban Chấp hành Trung ương đã đặt ra.

Do vậy, dự thảo nêu hai phương án sửa đổi, phương án một giữ nguyên như quy định hiện hành, việc điều chỉnh giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ.

Phương án hai là bổ sung quy định theo hướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách từng thời kỳ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng xuống dưới 70 khi đủ điều kiện cần thiết.