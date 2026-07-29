Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp giữ bình yên địa bàn

ANTD.VN - Chiều 29-7, tại trụ sở Công an xã An Khánh (Thành phố Hà Nội) đã diễn ra phiên chính thức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Phạm Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố Hà Nội; đồng chí Trương Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Khánh; đồng chí Bùi Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cùng các đại biểu và đông đảo hội viên.

Đại diện lãnh đạo Hội cựu CAND Thành phố Hà Nội, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Công an xã An Khánh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, Ban tổ chức đã công bố và trao Quyết định thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã An Khánh. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa I, đồng thời thông qua Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí của lực lượng cựu Công an nhân dân như một tổ chức xã hội quan trọng, thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn.

Đồng chí Bùi Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Khánh trao quyết định thành lập Hội cựu CAND xã nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Ngọc Bích nhấn mạnh hệ thống Hội Cựu Công an nhân dân được tổ chức và kiện toàn theo đúng mô hình chính quyền hai cấp, kết nối thẳng từ Thành phố xuống xã, phường.

Đại diện lãnh đại Hội cựu CAND Thành phố lưu ý, tổ chức Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản nhưng đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền. Do đó, Ban Chấp hành Hội cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, đăng ký tư cách pháp nhân, khắc con dấu và thiết lập tài khoản ngân hàng để bảo đảm hoạt động chính quy.

Đại tá Phạm Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Song song với việc kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh vận động cựu cán bộ, chiến sĩ gia nhập, Hội cần chủ động đề xuất chính quyền cấp xã ban hành quyết định công nhận tổ chức Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương hỗ trợ kinh phí, trụ sở và các điều kiện vật chất phục vụ công tác thường xuyên. Về chuyên môn, lực lượng cựu Công an là những "hạt nhân" quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm nòng cốt hỗ trợ Công an xã duy trì an ninh, trật tự, kết hợp làm tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Đồng chí Trương Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Khánh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Khánh ghi nhận và biểu dương nỗ lực bước đầu của tổ chức khi đã tập hợp, quản lý chặt chẽ 107 hội viên. Trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy xã yêu cầu Hội tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và quán triệt nghiêm túc Điều lệ Hội, làm cho mỗi hội viên nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm và giữ gìn danh dự của người cán bộ Công an nhân dân.

Ban chấp hành Hội phải thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp cùng Công an xã và hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, phòng chống tội phạm và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Lực lượng cựu Công an cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và làm cầu nối gắn kết nhân dân với lực lượng bảo vệ pháp luật.

Đại tá Vũ Tiến Ỉnh, Chủ tịch Hội cựu CAND xã An Khánh thay mặt Ban chấp hành phát biểu đáp từ

Bên cạnh đó, tổ chức Hội có trách nhiệm phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ, nêu cao tinh thần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy địa phương cũng chỉ đạo Hội thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyển đổi số.