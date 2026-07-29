Công an Hà Nội: Chủ động phòng ngừa các loại tội phạm từ sớm, từ xa

ANTD.VN - Chiều 29-7, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng Cảnh sát điều tra - Công an thành phố và 1 năm thực hiện hướng dẫn số 33/HD-BCA-V03 (ngày 28-6-2025) của Bộ Công an. Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu CATP đến 126 Công an cấp xã trên địa bàn Thủ đô.

Chủ động kéo giảm tội phạm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: "Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, vừa để kiểm điểm, đánh giá thực chất kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm, vừa để nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại hạn chế, những khó khăn, vướng mắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP trong 6 tháng đầu năm 2026 và sau 1 năm thực hiện cơ chế ủy quyền cho Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng Công an xã".

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP chủ trì hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc cũng nhìn nhận, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tố tụng hình sự và tình hình tội phạm tiếp tục có nhiều diễn biến mới, lực lượng Cảnh sát điều tra CATP đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Mặc dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, song, Đại tá Nguyễn Đức Long cũng yêu cầu toàn lực lượng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, nhất là các chỉ tiêu công tác còn chậm, những khó khăn trong chấp hành pháp luật, công tác nghiệp vụ cơ bản và chuyển đổi số.

"Đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp đối với các nhóm vấn đề trọng tâm; các phòng nghiệp vụ phát huy vai trò hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Kết quả hội nghị phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, nhiệm vụ và sản phẩm công tác cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm 2026" - Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu.

Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của lực lượng...

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của lực lượng, theo đó, bám sát Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu nhiều giải pháp trọng tâm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm;

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Toàn thành phố phát hiện 2.535 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số vụ cờ bạc, mại dâm giảm tới 33,5%; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng giảm 7,3%. Tội phạm giết người được kiềm chế cả về số vụ và tính chất, trên địa bàn không xảy ra các vụ đặc biệt nghiêm trọng do các băng nhóm tội phạm có tổ chức, “xã hội đen” gây ra. Tội phạm trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục được kéo giảm, góp phần bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân;

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Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra đã phát hiện, khám phá 2.109 vụ với 2.442 đối tượng, tăng 49% so với cùng kỳ; khởi tố 240 vụ, 552 bị can, tập trung đấu tranh hiệu quả với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tham nhũng. Đáng chú ý, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 74,2%, tổng thu ngân sách trên 152,9 tỷ đồng;

Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường đạt nhiều kết quả tích cực khi phát hiện, kiểm tra hơn 5.500 vụ việc, tăng 77,6%; xử phạt vi phạm hành chính trên 5.400 vụ, thu nộp ngân sách gần 38,7 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đối với tội phạm ma túy, toàn lực lượng đã phát hiện, khám phá 2.093 vụ với 4.507 đối tượng; xử lý hình sự hơn 2.000 vụ, thu giữ gần 312kg ma túy các loại cùng nhiều phương tiện, tang vật liên quan. Qua đấu tranh cho thấy, các đường dây ma túy tiếp tục lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, song đều được lực lượng chức năng chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt.

Công an các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trên các mặt công tác

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài, đấu tranh với tội phạm có yếu tố nước ngoài và truy bắt đối tượng truy nã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, CATP đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại 211 đối tượng truy nã.

Những con số biết nói trên cho thấy, với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, lực lượng Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nhận diện tội phạm từ sớm, từ xa

Dự báo trong những tháng cuối năm 2026, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thủ đô tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng không gian mạng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhà cho thuê, căn hộ chung cư và các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhạy cảm để hoạt động…

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định chủ động nhận diện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2026.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo tham luận hội nghị

Theo nhận định, tội phạm về trật tự xã hội sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các vụ án xuất phát từ mâu thuẫn xã hội, tranh chấp dân sự, vay nợ, tội phạm do thanh - thiếu niên gây ra, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trong các dịp nghỉ lễ, du lịch và thời điểm cuối năm;

Trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về an toàn thực phẩm, tài nguyên, môi trường, đất đai, đầu tư công và đấu thầu được dự báo tiếp tục nổi lên. Đặc biệt, quá trình triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố như Vành đai 4, Metro và các công trình lớn khác tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, tham nhũng nếu không được phát hiện, phòng ngừa kịp thời.

Đối với tội phạm ma túy, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tiếp tục lợi dụng công nghệ, mạng xã hội, dịch vụ giao hàng, nhà thuê, căn hộ chung cư và các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động; đồng thời gia tăng tính liên tỉnh, xuyên quốc gia, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP, chuyển mạnh từ chỉ đạo sang hành động cụ thể, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, toàn lực lượng sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và số hóa trong công tác. Các hệ lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chuyên sâu theo từng lĩnh vực, tập trung xử lý các loại tội phạm nổi lên, không để hình thành các băng, ổ nhóm hoạt động phức tạp, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Đại diện các đơn vị tham luận về nguyên nhân, cũng như giải pháp đề ra để kéo giảm phạm pháp hình sự

Trước khi vào phần tham luận, Đại tá Nguyễn Đức Long chỉ rõ, mặc dù công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nhiều đơn vị vẫn để phạm pháp hình sự gia tăng. Do vậy, các đơn vị cần tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ thực trạng, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp đối với 5 nhóm vấn đề sau:

Về việc thực hiện các chỉ tiêu công tác còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; Công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; Việc triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 33 của Bộ Công an; Việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nhận diện đối tượng, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm; Về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm…

Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát điều tra CATP đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh khối lượng công việc trong những tháng cuối năm còn rất lớn, đòi hỏi toàn lực lượng phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất

Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát điều tra có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu thi đua chung của Công an thành phố. Vì vậy, người đứng đầu các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả công tác thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Đặc biệt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chỉ huy phòng nghiệp vụ phải thực sự phát huy vai trò “tư lệnh” theo từng hệ lực lượng, chịu trách nhiệm xuyên suốt từ công tác nghiệp vụ cơ bản, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, xử lý vụ án đến việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra. Các đồng chí chỉ huy phòng nghiệp vụ phải tăng cường bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Công an cấp xã, không chỉ dừng ở việc kiểm tra, phê bình mà phải đồng hành, hỗ trợ để nâng cao chất lượng công tác.

Đối với những tồn tại, hạn chế trong chấp hành pháp luật và thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, đồng chí Giám đốc yêu cầu các hệ lực lượng chủ động kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh; xem xét trách nhiệm đối với cơ sở khi đã thực hiện đầy đủ công tác hướng dẫn nhưng vẫn để xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra thường xuyên sơ kết các chuyên đề về những loại tội phạm nổi lên. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, toàn lực lượng phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2026.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định: "Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi Báo cáo trung tâm; ý kiến tham luận của các Phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường, tôi đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng tình hình, kết quả, phân tích sâu ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong những tháng còn lại của năm 2026".

Đại tá Nguyễn Đức Long cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật tố tụng và đạo đức công vụ trong hoạt động điều tra; xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra mẫu mực, thượng tôn pháp luật, gần dân, trọng dân. Đồng thời, tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra, thanh tra và sơ kết; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm do chủ quan, thiếu trách nhiệm.

Chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, "không đi sau tội phạm" - là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026, nhất là các chỉ tiêu khó như điều tra khám phá án, truy nã, quản lý, giải quyết các vụ án; tăng cường kiểm điểm tiến độ theo từng hệ lực lượng, từng đơn vị, từng địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong quý III và hoàn thành vượt mức trước ngày 14-11-2026;

Lực lượng Cảnh sát điều tra phải nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản theo hướng chủ động nhận diện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, không để "đi sau tội phạm"; phát huy vai trò của các phòng nghiệp vụ trong hướng dẫn, hỗ trợ Công an cấp xã, bảo đảm việc phân công, phân cấp gắn với hiệu quả thực tiễn;

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra, quản lý án và quản lý đối tượng; triển khai hiệu quả số hóa, ký số hồ sơ tố tụng hình sự theo đúng lộ trình, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, điều hành và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

"Khối lượng nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026 là rất lớn; yêu cầu đặt ra rất cao; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Nhưng tôi tin tưởng rằng, nếu toàn lực lượng thật sự thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động, sâu sát trong chỉ đạo, khoa học trong tổ chức thực hiện, nghiêm minh trong kỷ luật, kỷ cương và phát huy đầy đủ vai trò tư lệnh hệ lực lượng, chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong thời gian tới" - đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.