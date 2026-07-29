Phó Thủ tướng Thường trực: Nhà nước sẽ kiểm soát, quyết định giá đất, không để hình thành cơ chế "nhiều giá"

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, nhà nước sẽ điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế "nhiều giá"; thay đổi mạnh tư duy về bồi thường thu hồi đất…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày chuyên đề

Ngày 29-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trình bày chuyên đề “Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan” tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan có ý nghĩa rất quan trọng; kế thừa những nội dung còn nguyên giá trị, đồng thời bổ sung các quan điểm, giải pháp đột phá nhằm đổi mới pháp luật đất đai đồng bộ, minh bạch, vừa khơi thông nguồn lực, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội và quốc phòng, an ninh.

Về quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết tái xác định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian sinh tồn và phát triển; là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt và nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai và không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức (trừ trường hợp người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài)… Việc phân bổ giá trị đất đai phải bảo đảm công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí.

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Pháp luật bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp qua các thời kỳ (không hồi tố), không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng, không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân.

Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, kiên quyết không để hình thành cơ chế "nhiều giá". Chuyển mạnh từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang tư duy "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất", bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Ưu tiên quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

“Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là làm cho đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, nguồn lực nội sinh, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai, hướng tới nền quản trị hiện đại, công khai, minh bạch” - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề

Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Phấn đấu đến hết năm 2027, hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó trọng tâm là kịp thời sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, thống nhất.

Bên cạnh đó, nhấn mạnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; giá đất, tài chính đất đai và điều tiết địa tô chênh lệch; công cụ tài chính và chính sách thuế; thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai…

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trình bày chuyên đề “Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày chuyên đề

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày chuyên đề “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”…