ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua không gian mạng xảy ra năm 2024, 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn nhắn tin kết bạn qua Facebook, Zalo với những người phụ nữ, nam giới người Việt Nam với vỏ bọc nhân vật hoàn hảo, ngoại hình đẹp, có điều kiện kinh tế để dụ dỗ đầu tư chuyển tiền mở gian hàng làm nhiệm vụ trên phần mềm Tiktokshop giả mạo.

Khi nạn nhân sập bẫy, bắt đầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trên phần mềm Tiktokshop mà các đối tượng cung cấp để đầu tư làm nhiệm vụ, thì các đối tượng cho nạn nhân rút tiền một hai nhiệm vụ ban đầu, để tạo lòng tin và để nạn nhân nổi lòng tham tiếp tục chuyển thêm nhiều tiền làm nhiệm vụ.

Sau khi nạn nhân đã chuyển nhiều tiền, các đối tượng không cho rút và tiếp tục dụ dỗ, sử dụng chiêu trò lấy lý do để nạn nhân chuyển thêm tiền thì mới rút được cả gốc và lãi về tài khoản.

Đến khi nạn nhân chuyển nhiều tiền và không còn khả năng chuyển tiền tiếp để làm nhiệm vụ thì các đối tượng chặn liên lạc. Thực chất nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền ngay từ khi tham gia chuyển tiền làm nhiệm vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức dụ dỗ đầu tư làm nhiệm vụ qua phần mềm Tiktokshop nêu trên thì liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Văn Sơn - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, số điện thoại: 0819521234 để làm việc.