Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội trao Quyết định

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Đại biểu dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Văn - Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; lãnh đạo các phòng chức năng Công an thành phố; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra.

Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác điều tra an ninh

Tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh tư pháp Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đối với Thượng tá Hoa Việt Thắng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Việc kiện toàn chức danh tư pháp Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chúc mừng Thượng tá Hoa Việt Thắng được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an Thành phố tin tưởng giao trọng trách mới.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Thượng tá Hoa Việt Thắng là Chỉ huy phòng, đã từng có kinh nghiệm là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và hoạt động điều tra. Trong quá trình công tác, đồng chí trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, tích lũy nhiều kinh nghiệm chuyên môn, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tập thể tín nhiệm, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đánh giá cao.

Trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đề nghị Thượng tá Hoa Việt Thắng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình hình, lĩnh vực được phân công; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, chỉ huy. Đồng thời, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, Thượng tá Hoa Việt Thắng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng An ninh điều tra Công an Thủ đô, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Hoa Việt Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã giao trọng trách mới.

Thượng tá Hoa Việt Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố; tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Công an nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Thượng tá Hoa Việt Thắng