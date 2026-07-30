Siêu bão DOLPHIN mạnh cấp 17 ngoài khơi Philippines liệu có đi vào Biển Đông?

ANTD.VN - Dự báo, siêu bão DOLPHIN ngoài khơi Philippines đang mạnh cấp 17 và có khả năng còn mạnh hơn trong vài ngày tới.

Cơ quan khí tượng thông tin, sáng nay 30/7, siêu bão DOLPHIN ở ngoài khơi Philippines ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc- 165,8 độ Kinh Đông, cường độ đầu cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo nhận định, sau siêu bão SINLAKU, siêu bão BAVI và MEKKHALA thì đây là siêu bão thứ tư trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương); hiện siêu bão DOLPHIN cách đảo Luzon (Philippines) khoảng gần 5000km về phía Đông.

Dự báo 1-3 ngày tới siêu bão DOLPHIN di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, sau đó di chuyển theo hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 20-25km/h chuyển hướng về khu vực khu vực Phúc Kiến-Chiết Giang của Trung Quốc.

Siêu bão DOLPHIN đang mạnh cấp 17 và tiến gần về Philippines

Theo số liệu dự báo hiện tại, chưa có dấu hiệu siêu bão DOLPHIN sẽ di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão DOLPHIN cũng có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng gia tăng hơn về cường độ.

Nhận định khoảng từ nay đến ngày 4/8 (thứ Ba tuần tới), siêu bão DOLPHIN chưa có tác động đến Biển Đông, tuy nhiên khoảng từ ngày 5/8 khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc) siêu bão sẽ hút và làm gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông gia tăng cường độ.

Từ ngày 6-7/8 cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão DOLPHIN.