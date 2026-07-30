Video Cảnh sát gìn giữ hoà bình Việt Nam khổ luyện dưới mưa

ANTD.VN - Những hình ảnh được ghi lại trong đợt huấn luyện dưới mưa của Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an vào năm 2024 mới được công bố không chỉ cho thấy tinh thần khổ luyện, bản lĩnh và tính kỷ luật của lực lượng, mà còn là minh chứng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc trước khi thực hiện các sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hai năm sau, vào tháng 2-2026, đơn vị đã chính thức được Liên hợp quốc phê duyệt nâng từ Cấp độ 2 lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực (PCRS), đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về năng lực thực chiến, trình độ huấn luyện và sự sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.