Phòng chống mua bán người từ sớm, từ xa và toàn diện

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động "Chung tay phòng, chống mua bán người"

Tham dự có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng đại diện một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Về phía nước ngoài có đại diện Tổ chức phi Chính phủ liên quan công tác phòng, chống mua bán người tại Việt Nam, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh.

Về phía địa phương có các đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa…

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo”, thể hiện nỗ lực cam kết của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là tỉnh Khánh Hòa trong công tác phòng, chống mua bán người.

Lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng phát động "Chung tay phòng, chống mua bán người". Ảnh: Hữu Toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người, cùng nhau phát đi một thông điệp mạnh mẽ và xuyên suốt: "Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội".

Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, kịp thời giải cứu, hỗ trợ hàng ngàn nạn nhân, thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc tế.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tội phạm mua bán người đang chuyển dịch nhanh chóng, lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động. Chủ đề của Liên hợp quốc năm nay là “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo”, đã phản ánh đúng thực trạng những chiếc bẫy “việc nhẹ, lương cao”, những hành vi lừa đảo trực tuyến tinh vi, biến không gian mạng thành môi trường cưỡng bức lao động và bóc lột kiểu mới. Điều này đã đặt ra nhiều khó khăn và thách thức trong công tác phòng, chống mua bán người. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải quyết liệt hơn nữa, chuyển đổi trạng thái toàn diện; đồng thời huy động được sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tại Lễ phát động "Chung tay phòng, chống mua bán người". Ảnh: Hữu Toàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Chương trình phòng, chống mua bán người của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các bộ, ban, ngành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và toàn thể nhân dân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, nắm chắc tình hình, đi trước một bước trong nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, đặc biệt là trên không gian mạng, từ đó kịp thời tham mưu, trực tiếp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Hai là, lấy phòng ngừa xã hội làm nền tảng, gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống mua bán người với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định, sinh kế bền vững, đặc biệt là với nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ba là, đa dạng hóa các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục pháp luật để kiến thức phòng, chống mua bán người thực sự “chạm” đến từng người dân. Chú trọng trang bị “kháng thể số” cho giới trẻ, giúp họ nhận diện rủi ro, sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh trở thành nạn nhân của mua bán người.

Bốn là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn trong nước. Kiên quyết tấn công, đánh trúng, đánh đúng các đường dây, tổ chức tội phạm để xử lý nghiêm minh; kịp thời giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Năm là, tăng cường phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý công dân, xuất nhập cảnh, du lịch, môi giới việc làm, xuất khẩu lao động...; thường xuyên chia sẻ thông tin, phối hợp hành động và kêu gọi các nguồn lực quốc tế để tạo đột phá trong phòng, chống mua bán người.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kêu gọi “Lễ phát động phòng, chống mua bán người hôm nay là một lời hứa danh dự và trách nhiệm. Mỗi cơ quan, mỗi gia đình và mỗi người dân hãy trở thành một “lá chắn vững chắc”, chủ động trang bị kiến thức bảo vệ chính mình và người thân. Sự đồng hành, chung tay vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ tạo thành sức mạnh to lớn đẩy lùi tội phạm; góp phần bảo vệ nhân phẩm con người, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân và xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh ra quân hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026. Ảnh: Phan Trung.

Sau Lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh ra quân hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026.