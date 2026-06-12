Đề xuất mở rộng cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang lên 4 làn xe với 5.900 tỷ đồng

ANTD.VN -UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang lên quy mô 4 làn xe, thay vì 2 làn như hiện nay.

Theo đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đề xuất đầu tư nâng cấp 64,5km cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang từ 2 làn xe lên 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp hai bên, mặt cắt ngang nền đường 25,25m. Vận tốc thiết kế 100 km/h.

Điểm đầu tại Km12+500 thuộc phường Mỹ Lâm. Điểm cuối tuyến tại Km77+00 thuộc xã Bạch Xa.

Phạm vi dự án cũng bao gồm việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống quản lý, phục vụ khai thác gồm: hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí không dừng (ETC), hệ thống kiểm tra tải trọng xe… Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 5.900 tỷ đồng.

Tỉnh Tuyên Quang đề xuất mở rộng cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang lên 4 làn xe

Đánh giá về hiệu quả đầu tư nâng cấp, bảo đảm sự đồng bộ quy mô trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, theo nghiên cứu, dự án sẽ giúp giảm khoảng 40% chi phí vận tải hàng hoá liên vùng giữa Tuyên Quang – Phú Thọ - Hà Nội. Chi phí vận hành phương tiện trong vòng 20 năm khai thác dự kiến tiết kiệm khoảng hơn 5.400 tỷ đồng nhờ giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm hao mòn phương tiện và rút ngắn thời gian lưu thông.

Việc đầu tư 5.900 tỷ đồng để hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe trong tổng mức đầu tư hoàn chỉnh khoảng 14.700 tỷ đồng sẽ tác động trực tiếp đến tăng trưởng GRDP của tỉnh Tuyên Quang.

Trong đó, giai đoạn xây dựng (2026 - 2028) sẽ tạo cầu lớn cho ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, vận tải và lao động địa phương.

Giai đoạn vận hành (dự kiến sau năm 2028) sẽ giảm mạnh chi phí logistics, thúc đẩy phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ, góp phần kéo hệ số Icor của tỉnh về mức mục tiêu 4 - 4,5.

Về dài hạn sẽ hình thành quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ dọc các nút giao, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ FDI vào các khu công nghiệp, khu du lịch và lao động công nghiệp…

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bộ Xây dựng xem xét phương án đề xuất đầu tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, dự kiến, dự án nâng cấp 64,5km tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang sẽ được hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công vào cuối năm 2026, đưa vào khai thác sử dụng năm 2028.