Cần đánh giá lại tổng mức đầu tư dự án cao tốc nối Vĩnh Long với TP.HCM

ANTD.VN -Bộ Xây dựng cho biết UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị tư vấn lưu ý, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phải tính đúng, tính đủ tránh tình trạng tăng vốn, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi ý kiến đối với kiến nghị triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT.33) của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Một trong những nội dung Bộ Xây dựng đặc biệt lưu ý đối với địa phương là việc tính toán tổng mức đầu tư dự án.

Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư hơn 71km đường cao tốc quy mô 4 làn xe và mở rộng hơn 16km quốc lộ từ 2 làn lên 4 làn xe, với tổng mức đầu tư sơ bộ theo tờ trình khoảng 30.355 tỷ đồng (nếu đầu tư theo phương thức PPP) hoặc 29.278 tỷ đồng (nếu đầu tư công), là tương đối thấp so với các dự án tương tự đang được nghiên cứu.

Bộ Xây dựng cho biết UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị tư vấn lưu ý, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phải tính đúng, tính đủ các khoản mục chi phí theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tránh nguy cơ thiếu hụt vốn và phải điều chỉnh tổng mức đầu tư ở các giai đoạn sau.

Bộ Xây dựng đề xuất tính toán lại tổng mức đầu tư cao tốc nối Vĩnh Long đến TP.HCM

Đánh giá đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn, Bộ Xây dựng cho rằng, việc kiến nghị bố trí vốn Nhà nước tham gia thực hiện là cần thiết nhằm bảo đảm tính khả thi về mặt tài chính. Đồng thời, Bộ đề nghị địa phương nghiên cứu triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến phương án phân kỳ đầu tư, tại Tờ trình số 486 ngày 22/5/2026, UBND tỉnh Vĩnh Long đề xuất triển khai giai đoạn 1 với việc xây dựng mới hai đoạn tuyến cao tốc, tổng chiều dài hơn 71km, trong đó đoạn qua TP Cần Thơ dài gần 18km và đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài hơn 53km.

Để bảo đảm kết nối, địa phương đề xuất kết hợp mở rộng hơn 16 km các tuyến quốc lộ hiện hữu (QL57C, QL91B, QL54, QL60) lên quy mô đường cấp III, 4 làn xe, đồng thời tận dụng hơn 15km QL60 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi.

Bộ Xây dựng đánh giá phương án phân kỳ này phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, góp phần giảm áp lực vốn đầu tư ban đầu và phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, Bộ đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp tục làm rõ 6 vấn đề trước khi hoàn thiện hồ sơ.

Thứ nhất, cần tính toán, dự báo nhu cầu vận tải và luận chứng rõ cơ sở đề xuất đầu tư đoạn cuối tuyến CT.33 ngay trong giai đoạn 1, trong khi đoạn đầu tuyến tiếp giáp khu vực phát triển mạnh là TP.HCM lại được đầu tư ở giai đoạn sau. Việc triển khai phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, đoạn tuyến dài hơn 15km đi chung với QL60, từ nút giao QL54 đến cầu Đại Ngãi, vẫn giữ quy mô 2 làn xe, có nguy cơ trở thành điểm nghẽn, chưa bảo đảm tính đồng bộ về năng lực thông hành giữa tuyến cao tốc và quốc lộ.

Thứ ba, Bộ đề nghị làm rõ sự cần thiết của việc mở rộng 5,5km QL91B, đoạn từ cầu Đại Ngãi đến nút giao cao tốc CT.33, lên 4 làn xe. Theo phân tích, phương tiện qua cầu Đại Ngãi 2 sẽ được phân lưu theo hai hướng: đi trên QL91B hoặc tiếp tục đi thẳng về Sóc Trăng qua tuyến nối đã được bổ sung vào dự án cầu Đại Ngãi.

Thứ tư, việc dự kiến mở rộng 9,5km QL57C lên quy mô đường cấp III, 4 làn xe chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt, trong đó tuyến này được xác định chỉ có quy mô đường cấp III, 2 làn xe…