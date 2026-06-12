Đề xuất đầu tư cao tốc Bảo Hà- Lai Châu quy mô 4 làn xe với hơn 63.000 tỷ vốn ngân sách Trung ương

ANTD.VN -Theo tờ trình gửi Thủ tướng, tuyến cao tốc Bảo Hà- Lai Châu có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai và điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

UBND tỉnh Lai Châu vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu dài 163 km với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 63.480 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.

Theo tờ trình gửi Thủ tướng, tuyến cao tốc có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai và điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Tuyến đường dài 163 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lào Cai dài 49,5 km và đoạn qua tỉnh Lai Châu 113,5 km. Tại Lào Cai, hướng tuyến cơ bản bám theo hành lang quốc lộ 279 trước khi vượt đèo Khau Co bằng hầm đường bộ để kết nối sang Lai Châu. Đoạn qua Lai Châu đi song song quốc lộ 32, sau đó kết nối với quốc lộ 4D và quốc lộ 12 để đến cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng.

Đề xuất xây cao tốc Bảo Hà- Lai Châu quy mô 4 làn xe với hơn 63.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương

Đây là một trong những dự án cao tốc có điều kiện địa hình và yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất khu vực Tây Bắc, với 122 cầu cạn và 7 hầm xuyên núi trên toàn tuyến. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 63.480 tỷ đồng.

Lai Châu kiến nghị triển khai dự án theo hình thức đầu tư công, sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dành cho các dự án quan trọng quốc gia và công trình trọng điểm ngành giao thông.

Theo địa phương, phương án này phù hợp với tính chất dự án, điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực Tây Bắc cũng như khả năng huy động nguồn lực. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, sau khi hoàn thành sẽ nghiên cứu phương án thu phí để hoàn trả một phần vốn đầu tư nhà nước.

Tờ trình đề xuất chia dự án thành 4 dự án thành phần, gồm hai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Lào Cai và Lai Châu; hai dự án xây dựng tuyến đường qua hai địa phương. Lai Châu kiến nghị Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản các dự án xây dựng, còn hai tỉnh phụ trách công tác giải phóng mặt bằng.

Địa phương cũng đề xuất ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù tương tự các dự án quan trọng quốc gia nhằm bảo đảm hoàn thành tuyến đường vào năm 2030.

Khi hoàn thành, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sẽ hình thành hành lang giao thông chiến lược Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu - Ma Lù Thàng, tăng cường kết nối vùng Tây Bắc với các trung tâm kinh tế lớn và cửa khẩu quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.