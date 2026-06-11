Kịp thời cứu nạn thuyền viên nước ngoài nghi bị tai biến trên biển

ANTD.VN - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) thông tin, lực lượng cứu nạn hàng hải vừa kịp thời cứu và hỗ trợ một thuyền viên nước ngoài gặp vấn đề về sức khoẻ nguy cấp khi đang hành trình qua vùng biển Khánh Hòa.

Theo đó, lúc 14h47 ngày 10/6, trung tâm nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp từ Đại lý Nova Nha Trang về việc tàu container Sky Pride (treo cờ Panama), khi đang hành trình từ TP.HCM đi Hàn Quốc thì trên tàu có một thuyền viên (quốc tịch Philippines, sinh năm 1973) nghi bị tai biến.

Thuyền viên gặp tình trạng nguy cấp, bị tê liệt nửa người bên trái, chóng mặt và huyết áp tăng cao. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, trung tâm giữ liên lạc chặt chẽ với thuyền trưởng tàu, đồng thời nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan và đại lý của chủ tàu Sky Pride tại Việt Nam để lên phương án cứu nạn.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu và thuyền viên nước ngoài nghi bị tai biến trên biển

Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng), hồi 15h50, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 273 thường trực tại Nam Nha Trang, Khánh Hòa khẩn trương rời cầu đi cứu nạn.

Sau khoảng 1 giờ hành trình, tàu SAR 273 đã tiếp cận được tàu Sky Pride. Trước tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân, lực lượng cứu nạn nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu và tiếp nhận bệnh nhân trên biển, chuyển sang tàu SAR 273 để đưa về bờ.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, tới 18h20 cùng ngày, tàu cứu nạn đã đưa bệnh nhân về đến cầu cảng tại Khánh Hòa an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang để cấp cứu và điều trị chuyên sâu.

Chỉ vài ngày trước đó, ngày 5/6, lực lượng cứu nạn hàng hải cũng đã tổ chức ứng cứu kịp thời một thuyền viên Trung Quốc gặp tai nạn lao động, nguy hiểm đến tính mạng trên tàu chở dầu Twin Pollux khi hành trình từ Trung Quốc đi qua vùng biển Khánh Hòa.