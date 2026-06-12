Đường sắt Việt Nam và Tajikistan "bắt tay" kiến tạo con đường tơ lụa từ Đông Nam Á tới Trung Á

ANTD.VN -Việc đường sắt Việt Nam phối hợp với đường sắt Tajikistan tổ chức hoạt động liên vận quốc tế sẽ giúp đưa hàng hóa, sản phẩm Việt Nam có thể tiến sâu vào thị trường các nước Trung Á rộng lớn trên.

Ngày 12/6/2026, tại TP Dushanbe, Cộng hòa Tajikistan, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Đường sắt Tajikistan (TR) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy và tăng cường khối lượng vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế giữa hai quốc gia.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, tạo ra hành lang logistics kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với các nước vùng Trung Á đầy tiềm năng.

Đại diện đường sắt Việt Nam và đường sắt Tajikistan ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Tajikistan nằm ở khu vực trung tâm của Trung Á, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương then chốt để tiếp cận đến các nước có thị trường lớn như Iran, Afghanistan...

Việc đường sắt Việt Nam phối hợp với đường sắt Tajikistan tổ chức hoạt động liên vận quốc tế sẽ giúp đưa hàng hóa, sản phẩm Việt Nam có thể tiến vào sâu vào thị trường các nước Trung Á rộng lớn trên.

Theo số liệu thống kê, khối lượng hàng hóa vận chuyển quá cảnh từ Việt Nam sang Tajikistan trong cả năm 2025 đạt 247 tấn, 5 tháng đầu năm 2026 là 249 tấn. Tuy khối lượng còn khiêm tốn đối với ngành vận tải, nhưng tốc độ tăng trưởng mới là điều đáng chú ý. Chỉ trong 5 tháng đã vượt qua cả năm trước cho thấy dòng chảy thương mại đang tăng tốc rất nhanh khi có sự khơi thông về lộ trình.

Biên bản ghi nhớ giữa VNR và TR tập trung vào những điều khoản chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics, gồm:

Tăng cường sản lượng vận tải, hai bên nhất trí trao đổi quan điểm sâu rộng về việc tổ chức và tìm giải pháp kỹ thuật nâng cao khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt kết nối trực tiếp Việt Nam -Tajikistan.

Cùng với đó, chia sẻ danh mục nguồn hàng xuất khẩu. Trong vòng một tháng kể từ ngày ký Biên bản này, phía TR sẽ cung cấp cho VNR thông tin chi tiết về các mặt hàng xuất khẩu chính của Tajikistan có khả năng cùng khai thác vận tải.

Thiết lập đường dây kết nối thường xuyên, chủ động chia sẻ dữ liệu và phối hợp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực vận tải đường sắt quốc tế…

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ lần này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng cao của Đường sắt Việt Nam trên bản đồ liên vận quốc tế, mà còn tạo ra một hành lang giao thương bền vững, an toàn và hiệu quả, mở rộng cánh cửa cho các doanh nghiệp mang các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản chế biến, điện tử, dệt may tiếp cận sâu vào thị trường Trung Á còn rất nhiều dư địa này.