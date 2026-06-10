Chính thức: Từ 20/7, nhiều cán bộ lãnh đạo được hỗ trợ phục vụ 2,7 triệu đồng/ tháng

ANTD.VN - Từ 20/7/2026, nhiều cán bộ lãnh đạo được hỗ trợ phục vụ theo 3 mức, trong đó mức thấp nhất là 1,35 triệu đồng, cao nhất là 2,7 triệu đồng/ tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 199/2026/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ phục vụ đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các chức danh, chức vụ theo cấp bậc hàm trong Công an nhân dân; các chức danh, chức vụ theo cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân.

Các chức danh, chức vụ lãnh đạo được hưởng chính sách, chế độ quy định tại Quyết định số 36/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không hưởng chính sách tại Nghị định này.

Theo Điều 3 Nghị định 199/2026, tiền hỗ trợ được chia thành 3 mức, trong đó, mức 2,7 triệu đồng/tháng áp dụng đối với: Các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý; Sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tướng và các chức danh, chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng trong Công an nhân dân; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân và các chức danh, chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng trong Quân đội nhân dân.

Mức 2 triệu đồng/tháng áp dụng đối với: Sĩ quan có cấp bậc hàm Trung tướng và các chức danh, chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng trong Công an nhân dân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân và các chức danh, chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng trong Quân đội nhân dân.

Mức 1,35 triệu đồng/tháng áp dụng đối với: Các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý; Sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tướng và các chức danh, chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng trong Công an nhân dân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân và các chức danh, chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng trong Quân đội nhân dân.

Cũng theo Nghị định 199/2026, trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ phục vụ theo chức danh, chức vụ cao nhất.

Bên cạnh đó, khi các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phục vụ được điều động, luân chuyển hoặc biệt phái thì mức hỗ trợ sẽ được xác định tương ứng với vị trí công tác mới được điều động, luân chuyển hoặc biệt phái.

Đồng thời, người thôi giữ chức danh, chức vụ, nghỉ hưu hoặc từ trần thì thôi hưởng chính sách hỗ trợ phục vụ.

Khoản hỗ trợ phục vụ được thanh toán định kỳ hằng tháng cùng với thanh toán tiền lương. Nguồn kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ phục vụ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trả lương cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Nghị định 199/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/7/2026.